Vítima de estupro por anestesista pode ser ouvida nesta quarta-feira pela polícia

A mulher que foi estuprada pelo médico anestesista Giovanni Bezerra Quintella durante o parto, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, pode ser ouvida ainda nesta quarta-feira (13) pela equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam). A vítima teve alta hospitalar e pode auxiliar na investigação do caso, que precisa ser concluída em até dez dias. As informações são do R7.

A mulher já sabe o que aconteceu durante o parto, no domingo (10), e está abalada, segundo a polícia. A delegada Bárbara Lomba também aguarda ouvir o marido da mulher ainda nesta quarta-feira.

