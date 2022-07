Material usado por anestesista para limpar boca de vítima após estupro vai ser periciado

O material utilizado pelo médico anestesista Giovanni Quintela Bezerra, preso após estuprar uma mulher sedada durante uma cesária em um hospital de São João de Meriti (RJ), vai passar por perícia da Polícia Civil. O caso ocorreu no último domingo (10) e foi denunciado por funcionários do hospital, que gravaram o ato. As informações são do G1.

As imagens mostram o homem inserindo seu pênis na boca da paciente, que estava desacordada. Após o estupro, segundo testemunhas, Giovanni utilizou um material, como gaze, para limpar a boca da paciente, e descartou o material em uma lixeira do próprio centro cirúrgico. No entanto, funcionários que acompanharam os procedimentos recolheram o material descartado e o entregaram à polícia.

“A mesma equipe de enfermagem, que fez um trabalho brilhante, digno de todos os elogios, também recolheu frascos de substâncias que foram ministradas à vítima, possivelmente para que o crime fosse cometido”, afirmou a delegada Bárbara Lomba, que acompanha o caso.

As drogas utilizadas para sedar a vítima também foram apreendidas. O médico foi transferido para o presídio de Benfica. Ele está sendo investigado por outros dois estupros.