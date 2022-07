Profissional filmou anestesista estuprador após vê-lo esconder pênis ereto em jaleco

Durante o depoimento à polícia, uma técnica de enfermagem afirmou que tomou a atitude de filmar o médico anestesista, Giovanni Quintella, após uma colega de equipe afirmar que ele estava com o pênis ereto, por debaixo da roupa, próximo à cabeça da paciente.

Segundo a profissional de saúde, a técnica de enfermagem se aproximou do médico anestesista para arrumar uma placa que se soltou e deveria estar rente ao corpo da paciente. Esse equipamento serve para apoiar o material usado pelos médicos durante o parto.

No entanto, ao chegar perto do acusado, notou que ele estava com o pênis ereto e ainda tentou disfarçar. Após relatar a conduta do médico para outra profissional da equipe e também contar sobre o posicionamento errado da placa de bisturi, elas decidiram filmar o anestesista no próximo parto que ele estivesse participando. Foi então que Giovanni Quintella foi flagrado estuprando uma mulher desacordada.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)