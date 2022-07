Conselho de medicina aprova suspensão provisória de anestesista estuprador

O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) divulgou, nesta terça-feira (12), que foi aprovada a suspensão provisória do médico Giovanni Quintella Bezerra. O anestesista foi filmado estuprando uma paciente sedada durante o parto em um hospital de São João de Meriti (RJ), no último domingo (10). As informações são da Agência Brasil.

Com a decisão do Cremerj, o médico fica impedido de exercer a função. De acordo com nota divulgada pela entidade, a decisão visa proteger a população e garantir a boa prática médica. Em paralelo, está sendo instaurado no conselho um processo ético-profissional para cassação definitiva do registro.

“Firmamos um compromisso com a sociedade de celeridade no que fosse possível e essa suspensão provisória é uma resposta. A situação é estarrecedora. Em mais de 40 anos de profissão, não vi nada parecido. E o nosso comprometimento não acaba aqui. Temos outras etapas pela frente e também vamos agir com a celeridade que o caso exige”, disse, em nota, o presidente do Cremerj, Clóvis Munhoz.