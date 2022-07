Lei do acompanhante: entenda o direito que grávidas possuem durante o trabalho de parto

O caso do médico anestesista que estuprou uma mulher durante a cirurgia de cesárea, no Rio de Janeiro, revoltou o país, e levantou o questionamento sobre direitos da grávida durante o trabalho de parto, principalmente sobre acompanhantes nesse processo.

A Lei do Acompanhante ou Lei Federal nº 11.108 foi sancionada em 2005 e assegura à parturiente o direito à escolha de um acompanhante durante todo o trabalho de parto, parto e pós-parto, independente do grau de parentesco, no Sistema Único de Saúde (SUS), rede própria ou conveniada. As informações são do Metrópoles.

VEJA MAIS

Dados da pesquisa Nascer do Brasil, do Instituto Fiocruz, realizada em 2014, mostram que 24,5% das mulheres não tiveram nenhum acompanhante, 18,8% possuíram companhia contínua e 56,7% contaram com acompanhamento parcial.

A pandemia da Covid-19, em 2020, abriu brecha para que algumas instituições passassem ou continuassem a ignorar a lei, sob o argumento de que a regra poderia aumentar o contágio pelo vírus, entretanto, a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde sinalizaram a importância das grávidas terem seus direitos assegurados.

“Se há suspeita ou confirmação da COVID-19, os trabalhadores de saúde devem tomar precauções adequadas para reduzir os riscos de infeccionarem eles mesmos ou outros, incluindo o uso apropriado de roupas protetoras”, disse a OMS, em janeiro do respectivo ano.

Mesmo com todos os órgãos superiores de saúde recomendando que as unidades de saúde seguissem o protocolo de permissão de acompanhantes, várias judicializações por descumprimento da regra foram e ainda são registrados em todo país.

No caso da vítima de estupro, o direito a um acompanhante foi assegurado. Durante o parto, o marido da parturiente a acompanhava, porém, assim que o bebê nasceu, ele saiu da sala para acompanhar a criança, deixando a vítima sob os cuidados dos médicos.

O crime

O anestesista foi pego em flagrante após estuprar a mulher no Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. No vídeo registrado pela equipe de enfermagem, ele coloca o pênis na boca da vítima. O caso segue em investigação policial. Se condenado, ele poderá enfrentar uma pena de 8 a 15 anos de prisão.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política.