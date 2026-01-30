Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Síndico de 67 anos é agredido por morador; agressor já possuía históricos

A vítima recebeu recentemente o diagnóstico de cardiopatia e ainda passará por novos exames para avaliar se a agressão agravou o quadro de saúde

Gabrielle Borges
fonte

O agressor já protagonizou outras confusões no condomínio e mantém uma relação de inimizade com o síndico desde 2019 (Reprodução/Redes Sociais)

Um senhor de 67 anos, síndico de um prédio, foi agredido por um morador no condomínio onde reside, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

A violência foi registrada por câmeras de segurança do prédio e ocorreu no lobby do edifício, no momento em que o agressor aguardava a chegada do elevador. Saiba mais a seguir.

Idoso sofreu agressões no rosto

A agressão aconteceu no dia 23 de janeiro. Nesta quinta-feira (29), o advogado da vítima, Hisbelo Oliveira, afirmou que o suspeito tem 34 anos e é servidor do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). O caso está sendo apurado pela Polícia Civil, que investiga a ocorrência como lesão corporal.

De acordo com o advogado Hisbelo Oliveira, que também reside no condomínio, o síndico sofreu duas lesões leves no rosto. A vítima recebeu recentemente o diagnóstico de cardiopatia e ainda passará por novos exames para avaliar se a agressão agravou o quadro de saúde.

“Caso fique comprovado o agravamento da cardiopatia, o enquadramento do crime pode evoluir para lesão corporal grave ou até gravíssima”, explicou o advogado.

VEJA MAIS

image Síndico suspeito de matar corretora diz que agiu sozinho: ‘Meu filho não tem nada a ver’
Cléber Rosa de Oliveira e Maicon Douglas de Oliveira estão presos temporariamente pelo assassinato de Daiane Alves de Souza. O crime aconteceu no estado do Goiás


image Corretora desaparecida: síndico confessou crime e indicou local do corpo à polícia
O corpo de Daiane Alves de Souza foi abandonado pelo síndico a cerca de 15 quilômetros de Caldas Novas


image Corpo de corretora que 'desapareceu' em prédio em Caldas Novas é encontrado; síndico é preso
O caso de Daiane repercutiu nacionalmente após a última imagem dela com vida ser registrada por uma câmera no elevador do prédio em que vivia


 

As imagens que circularam do circuito interno de segurança mostram o síndico parado no lobby do edifício quando, de forma repentina, o morador avança contra ele. A vítima ainda tenta se proteger, mas é atingida por socos e chutes. Em seguida, outro homem pula uma estrutura do local e intervém para conter a agressão, derrubando o suspeito no chão.

Na sequência, uma mulher se aproxima e passa a agredir o homem que havia separado a briga. Pouco depois, outros moradores aparecem e conseguem afastar o agressor do síndico, encerrando a confusão.

Agressor já possuía histórico

O advogado acrescentou que o agressor já protagonizou outras confusões no condomínio e mantém uma relação de inimizade com o síndico desde 2019, quando a mãe dele, que também exercia a função de síndica, foi destituída da administração do prédio.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

síndico sofre agressão de morador

idoso é agredido

violência contra idosos
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Hanseníase: Brasil registrou mais de 300 mil casos da doença em dez anos

30.01.26 10h48

acordo

Alckmin: acordo com UE é o 1º que Brasil celebra de proteção de dados

O presidente em exercício também declarou que a negociação com a União Europeia mostra que é "possível avançar no multilateralismo e na abertura comercial"

27.01.26 17h54

saúde

Vírus Nipah pode chegar ao Brasil? Veja sintomas e transmissão da doença altamente mortal

Pacientes com o vírus estão internados com encefalite. OMS classifica doença como prioridade por risco de emergência de saúde pública

26.01.26 16h48

BRASIL

Projeto de lei propõe afastamento de agressores no serviço público durante medidas protetivas

A proposta foi aprovada em dezembro pela Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados

24.01.26 19h11

MAIS LIDAS EM BRASIL

Alistamento

Exército faz seleção para alistamento militar de homens e mulheres

Por todo o Brasil, serão incorporadas 1.010 mulheres no Exército Brasileiro

30.01.26 9h49

BRASIL

Síndico suspeito de matar corretora diz que agiu sozinho: ‘Meu filho não tem nada a ver’

Cléber Rosa de Oliveira e Maicon Douglas de Oliveira estão presos temporariamente pelo assassinato de Daiane Alves de Souza. O crime aconteceu no estado do Goiás

29.01.26 9h19

BRASIL

Adolescente de 13 anos morre após ser mordido por tubarão em praia de Olinda

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital do Tricentenário por populares, mas não resistiu

30.01.26 8h43

AGRESSÃO

Motorista de ônibus é agredido após se recusar a atravessar alagamento

Caso ocorreu durante alagamento em São Paulo e foi registrado em vídeo

29.01.26 21h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda