Síndico de 67 anos é agredido por morador; agressor já possuía históricos

Um senhor de 67 anos, síndico de um prédio, foi agredido por um morador no condomínio onde reside, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

A violência foi registrada por câmeras de segurança do prédio e ocorreu no lobby do edifício, no momento em que o agressor aguardava a chegada do elevador. Saiba mais a seguir.

Idoso sofreu agressões no rosto

A agressão aconteceu no dia 23 de janeiro. Nesta quinta-feira (29), o advogado da vítima, Hisbelo Oliveira, afirmou que o suspeito tem 34 anos e é servidor do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). O caso está sendo apurado pela Polícia Civil, que investiga a ocorrência como lesão corporal.

De acordo com o advogado Hisbelo Oliveira, que também reside no condomínio, o síndico sofreu duas lesões leves no rosto. A vítima recebeu recentemente o diagnóstico de cardiopatia e ainda passará por novos exames para avaliar se a agressão agravou o quadro de saúde.

“Caso fique comprovado o agravamento da cardiopatia, o enquadramento do crime pode evoluir para lesão corporal grave ou até gravíssima”, explicou o advogado.

As imagens que circularam do circuito interno de segurança mostram o síndico parado no lobby do edifício quando, de forma repentina, o morador avança contra ele. A vítima ainda tenta se proteger, mas é atingida por socos e chutes. Em seguida, outro homem pula uma estrutura do local e intervém para conter a agressão, derrubando o suspeito no chão.

Na sequência, uma mulher se aproxima e passa a agredir o homem que havia separado a briga. Pouco depois, outros moradores aparecem e conseguem afastar o agressor do síndico, encerrando a confusão.

Agressor já possuía histórico

O advogado acrescentou que o agressor já protagonizou outras confusões no condomínio e mantém uma relação de inimizade com o síndico desde 2019, quando a mãe dele, que também exercia a função de síndica, foi destituída da administração do prédio.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)