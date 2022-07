Saiba como fazer boletim de ocorrência online

Para agilizar os serviços e permitir que os cidadãos tenham os direitos garantidos com segurança, as Polícias Civis de todos os estados do país possuem delegacias virtuais para registro de Boletim de Ocorrência (B.O.). O documento emitido pelo site tem a mesma validade da denúncia feita na Delegacia física.

Para ter acesso a essa função, é necessário que o usuário seja maior de 18 anos, ter documentação válida, endereço fixo, email e telefones para contatos válidos. Essas informações são indispensáveis caso a Polícia Civil entre em contato com o cidadão ou até investigue casos de denúncia falsa.

Além desses dados obrigatórios, será preciso descrever detalhes da ocorrência. A seguir, confira o passo a passo de como realizar um B.O. online no site da Polícia Civil do Pará e uma lista com todas as delegacias virtuais de 25 estados e um distrito federal:

Como fazer um boletim de ocorrência online no Pará?

No endereço eletrônico www.delegaciavirtual.pa.gov.br, é possível ter acesso a 20 tipos de ocorrência. O site também dispõe da 2ª via do boletim de ocorrência e tem a mesma validade de um B.O. feito na delegacia de forma presencial. Para fazer o registro, acesse o site e, em seguida, siga essas orientações:

Passo 01

Selecione o município onde ocorreu o fato.

Passo 02

Selecione o tipo de ocorrência. Fique atento, a denúncia de alguns delitos são permitidos apenas nas delegacias físicas. Essas são as opções disponíveis no site da PCPA:

Perda / extravio; Furto; Roubo; Furto ou roubo a transporte por aplicativo; Violência doméstica e familiar contra a mulher, crianças, adolescentes ou idosos; Acidente de trânsito sem vítimas; Ameaça; Injúria; Calúnia; Difamação; Perturbação da Tranquilidade; Invasão de dispositivo informático; Estelionato; Falsa identidade; Falso alarme; Crimes contra animais; Crimes agrários; Crimes de ódio; Óbito por causa natural; Crimes contra as relações de consumo.

Passo 03

Antes de começar o B.O., o usuário é alertado sobre o que pode ocorrer em caso de registro falso e em fatos ocorridos fora do Estado do Pará. Após ler com atenção, clique em ENTENDI e prossiga com a ocorrência virtual.

Como fazer um boletim de ocorrência online em outros estados?

Se a ocorrência aconteceu em outro estado, confira os links abaixo para o registro em 25 estados e no distrito federal:

