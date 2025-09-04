‘Saci do Crime’: homem aborda vítima pulando em apenas um pé

Um assalto inusitado assustou pedestres em Nilópolis, município da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Na tarde desta quarta-feira (3), três homens encapuzados e armados desceram de um carro e renderam pessoas que passavam pela Rua Comendador Rodrigues Alves.

As câmeras de segurança flagraram a ação e revelaram um detalhe curioso — e ao mesmo tempo assustador: um dos criminosos parecia estar ferido ou ter alguma deficiência. Nas imagens, ele aparece pulando em um pé só enquanto aborda um pedestre. O suspeito já ganhou o apelido de “Saci do crime” entre moradores da região.

Segundo testemunhas, o grupo parou o carro na esquina de um bar e anunciou o assalto a um homem que caminhava pela calçada. Na sequência, o assaltante mancando ainda conseguiu abordar outra vítima, reforçando o clima de pânico no local.

Cerca de uma hora depois, outra câmera registrou a perseguição da Polícia Militar ao carro dos assaltantes, que fugia em alta velocidade. Em nota, a PM informou que agentes do 20º BPM (Mesquita) acompanharam os criminosos, mas eles não foram capturados. As buscas continuam.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de oliberal.com)