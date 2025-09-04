Mulher é perseguida por homem se masturbando em via pública

Uma mulher foi perseguida por um homem que se masturbava em via pública no último sábado (30), enquanto a vítima passeava com seus cachorros.

Segundo relato ao g1, a mulher, que terá a identidade preservada, contou que o suspeito se aproximou pedindo informações e comentando sobre os animais. Logo em seguida, ele passou a segui-la pela mesma calçada.

Imagens obtidas pelo g1 mostram o homem caminhando logo atrás dela. A vítima afirmou que percebeu o agressor já muito próximo, com o órgão sexual exposto e praticando ato obsceno. O caso aconteceu no bairro Jardim Virgínia, em Guarujá, litoral de São Paulo.

“Quando eu virei, ele estava bem próximo e com a ‘coisa’ para fora, ejaculando ainda”, relatou.

Assustada, a mulher gritou por ajuda, o que fez com que o homem fugisse em uma bicicleta. Em seguida, ela registrou boletim de ocorrência online.

O caso foi registrado como ato obsceno e encaminhado para a Delegacia do Guarujá. Até o momento, não há informações sobre a prisão do suspeito.

A Polícia Civil informou que prossegue com as diligências para esclarecer o crime. Detalhes não foram divulgados por se tratar de um caso de violência sexual.