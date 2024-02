Homem é preso por se masturbar ao lado de jovem em ônibus

Um homem de 39 anos foi detido após ser pego se masturbando dentro de um ônibus ao lado de uma mulher, na última quinta-feira (8), na região de Praia Grande, litoral de São Paulo.

A vítima, uma jovem de 20 anos, entrou no ônibus no bairro Boqueirão e sentou-se no único lugar vago, ao lado do homem, que segurava uma bandeja de churros.

Durante o percurso, ao olhar para o suspeito, a mulher percebeu que ele a encarava e se masturbava, com o órgão sexual exposto.

Ela então levantou-se e alertou o motorista sobre o crime de importunação sexual. O condutor a orientou a atravessar a catraca para sua segurança.

Duas outras pessoas pularam a catraca no sentido oposto e notaram que o homem, que já havia colocado a bandeja no assento onde estava a mulher, ainda estava visivelmente excitado, mas com o órgão genital coberto pela roupa.

A vítima, juntamente com duas testemunhas e o suspeito, foram encaminhados para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Praia Grande para prestar depoimento.

O suspeito já tinha um histórico criminal por roubo, embora estivesse com a pena suspensa.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como flagrante e convertido em prisão preventiva pelo crime de importunação sexual, com pena de até cinco anos de detenção.