Suspeito de abusar de criança de 12 anos no Pará é preso em Santa Catarina

Nesta quinta-feira (01), a Polícia Civil de Santa Catarina prendeu um homem no Litoral Norte do estado, suspeito de abusar de uma criança de 12 anos em 2021, em Marabá, no sudeste do Pará.

O suspeito, de 40 anos, possuía um mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável, expedido pela 2ª Vara Criminal de Marabá (PA). Ele estava foragido e foi localizado na residência onde morava, no bairro Santa Regina, em Itajaí, após troca de informações entre a Polícia Civil do Pará e a DNIT/PCSC.

O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário e permanece à disposição da Justiça.