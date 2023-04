Homem é preso por abusar da filha de 4 anos em Marabá

Um homem foi preso na manhã do último sábado, 22, em Marabá, após ser denunciado pela companheira de abuso sexual contra a filha deles, de apenas quatro anos de idade. O sujeito foi detido por policiais militares e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

O site Correio do Carajás publicou detalhes sobre o caso, informando que a mãe da menina relatou à polícia que a criança contou o que vinha sofrendo. Segundo o relato, feito ainda no sábado, o pai havia abusado sexualmente da criança e, depois, usado lenços umedecidos para limpá-la. Os policiais encontraram os lenços na lixeira do banheiro da residência. A menina ainda afirmou que essa não era a primeira vez que o pai fazia isso com ela.

A Polícia Militar foi até o local ondeo suspeito estaria trabalhando e o conduziu até a 21ª Seccional de Polícia Civil para responder pela denúncia contra ele.

A redação integrada de O Liberal aguarda o retorno da Polícia Civil do Pará sobre o caso.