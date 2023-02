Enfermeira se revolta e mata agiota por conta de dívida de R$12 mil

Uma mulher matou dois homens e feriu um terceiro após se revoltar com a cobrança de uma dívida contraída por meio de um empréstimo. Isabelle Cristina Brandão, de 28 anos, é enfermeira e foi detida no Ceará, após fugir com a mãe.

Deoclécio Sousa, de 37 anos, e José Maria Lira, de 57 anos, seriam agiotas e teriam emprestado R$12 mil para a família da enfermeira. A família teria deixado um veículo como garantia de pagamento do valor emprestado.

Entretanto, por conta da demora para realizar o pagamento, os agiotas teriam ameaçado negociar o carro, como forma de quitar a dívida. Isabelle teria se revoltado e marcou um encontro com o agiota. No local marcado, a enfermeira sacou uma arma e matou os dois homens a tiros, ferindo um terceiro, identificado apenas como Pedro.

Após o crime, que ocorreu no município de Parnaíba, no Piauí, Isabelle e sua mãe fugiram para Camocim, no Ceará, onde a mulher foi encontrada e detida.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)