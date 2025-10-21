Enem 2025: saiba os assuntos que mais caem no 1º dia, em Linguagens e Ciências Humanas
Candidatos respondem a 90 questões e escrevem uma redação
A menos de um mês do Enem 2025, estudantes de todo o Brasil se preparam para o primeiro dia do exame, que acontece em 9 de novembro. Nessa data, os candidatos respondem a 90 questões objetivas, divididas entre Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de produzirem a redação.
Em algumas cidades do Pará, como Belém, Ananindeua e Marituba, o exame será aplicado em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).
🧠 O que mais cai na prova de Linguagens?
A prova de Linguagens exige interpretação de texto, conhecimento de gêneros textuais, literatura, gramática aplicada ao uso, além de questões sobre linguagem corporal, artes visuais, música e comunicação nas redes sociais.
Entre os gêneros textuais mais comuns, estão:
- Artigo de opinião
- Propaganda
- Tirinhas e charges
- Poemas
- Trechos de músicas
- Crônicas e textos jornalísticos
Também são cobradas questões sobre tecnologias da informação, como o impacto das redes sociais, os efeitos da mídia e o papel da linguagem no ambiente digital.
Na parte de língua estrangeira (inglês ou espanhol), o foco também está na compreensão textual, geralmente com textos curtos, como anúncios, e-mails e notícias.
📚 Quais são os temas mais frequentes em Ciências Humanas?
A prova de Ciências Humanas cobra principalmente interpretação de texto e leitura crítica de imagens, mapas, tabelas, infográficos e fontes históricas. As questões não cobram apenas memorização de conteúdos, mas sim a compreensão dos processos sociais e históricos.
História
- Brasil Colônia, Império e República
- Escravidão, Abolição e cultura afro-brasileira
- Ditadura Militar e redemocratização
- Revoluções Francesa e Industrial
- Guerras Mundiais e Guerra Fria
- Iluminismo e Neocolonialismo
- História indígena, movimentos sociais e diversidade cultural
Geografia
- Urbanização e desigualdade nas cidades
- Geografia agrária e conflitos de terra
- Clima, vegetação e relevo
- Recursos hídricos, energia e meio ambiente
- Globalização, blocos econômicos e fronteiras
- Migrações, disputas geopolíticas e mudanças climáticas
Filosofia
- Ética e moral
- Contrato social (Hobbes, Locke e Rousseau)
- Filosofia Antiga (Sócrates, Platão, Aristóteles)
- Filosofia Moderna (Descartes, Kant, Hume)
- Escola de Frankfurt e crítica da cultura
- Epistemologia e pensamento científico
Sociologia
- Cidadania, democracia e movimentos sociais
- Trabalho, desigualdade e estratificação social
- Cultura, identidade e diversidade
- Mídia, redes sociais e opinião pública
- Estado, política e direitos humanos
🔁 Interdisciplinaridade e atualidades
Uma característica marcante do Enem é a integração entre disciplinas. É comum que uma questão de História dialogue com Geografia ou que temas de Sociologia apareçam ligados a acontecimentos atuais. A contextualização social e política está presente em todo o exame.
Apesar de o Enem não cobrar eventos imediatos, temas como conflitos internacionais, mudanças climáticas, migrações, direitos humanos e desigualdade social costumam aparecer por meio de abordagens mais amplas, com base em causas e consequências históricas.
📝 Redação
A redação exige a produção de um texto dissertativo-argumentativo, com defesa de um ponto de vista baseado em argumentos, dados e propostas de intervenção. O tema costuma tratar de questões sociais relevantes, e a prova valoriza a capacidade de refletir criticamente sobre o mundo atual.
📌 Dicas finais para a reta final
- Refaça provas anteriores
- Revise temas mais cobrados
- Leia com atenção o enunciado antes do texto
- Faça simulados com tempo controlado
- Leia atualidades e fontes variadas
Datas do Enem 2025
1º dia de prova (nacional): 9 de novembro
2º dia de prova: 16 de novembro
Cidades com mudança de data no Pará: 30 de novembro e 7 de dezembro
