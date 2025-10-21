Capa Jornal Amazônia
Enem 2025: saiba os assuntos que mais caem no 1º dia, em Linguagens e Ciências Humanas

Candidatos respondem a 90 questões e escrevem uma redação

Hannah Franco
fonte

Enem 2025: confira os conteúdos mais recorrentes no 1º domingo de prova (Reprodução/FDR)

A menos de um mês do Enem 2025, estudantes de todo o Brasil se preparam para o primeiro dia do exame, que acontece em 9 de novembro. Nessa data, os candidatos respondem a 90 questões objetivas, divididas entre Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de produzirem a redação.

Em algumas cidades do Pará, como Belém, Ananindeua e Marituba, o exame será aplicado em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

🧠 O que mais cai na prova de Linguagens?

A prova de Linguagens exige interpretação de texto, conhecimento de gêneros textuais, literatura, gramática aplicada ao uso, além de questões sobre linguagem corporal, artes visuais, música e comunicação nas redes sociais.

Entre os gêneros textuais mais comuns, estão:

  • Artigo de opinião
  • Propaganda
  • Tirinhas e charges
  • Poemas
  • Trechos de músicas
  • Crônicas e textos jornalísticos

Também são cobradas questões sobre tecnologias da informação, como o impacto das redes sociais, os efeitos da mídia e o papel da linguagem no ambiente digital.

Na parte de língua estrangeira (inglês ou espanhol), o foco também está na compreensão textual, geralmente com textos curtos, como anúncios, e-mails e notícias.

📚 Quais são os temas mais frequentes em Ciências Humanas?

A prova de Ciências Humanas cobra principalmente interpretação de texto e leitura crítica de imagens, mapas, tabelas, infográficos e fontes históricas. As questões não cobram apenas memorização de conteúdos, mas sim a compreensão dos processos sociais e históricos.

História

  • Brasil Colônia, Império e República
  • Escravidão, Abolição e cultura afro-brasileira
  • Ditadura Militar e redemocratização
  • Revoluções Francesa e Industrial
  • Guerras Mundiais e Guerra Fria
  • Iluminismo e Neocolonialismo
  • História indígena, movimentos sociais e diversidade cultural

Geografia

  • Urbanização e desigualdade nas cidades
  • Geografia agrária e conflitos de terra
  • Clima, vegetação e relevo
  • Recursos hídricos, energia e meio ambiente
  • Globalização, blocos econômicos e fronteiras
  • Migrações, disputas geopolíticas e mudanças climáticas

Filosofia

  • Ética e moral
  • Contrato social (Hobbes, Locke e Rousseau)
  • Filosofia Antiga (Sócrates, Platão, Aristóteles)
  • Filosofia Moderna (Descartes, Kant, Hume)
  • Escola de Frankfurt e crítica da cultura
  • Epistemologia e pensamento científico

Sociologia

  • Cidadania, democracia e movimentos sociais
  • Trabalho, desigualdade e estratificação social
  • Cultura, identidade e diversidade
  • Mídia, redes sociais e opinião pública
  • Estado, política e direitos humanos

🔁 Interdisciplinaridade e atualidades

Uma característica marcante do Enem é a integração entre disciplinas. É comum que uma questão de História dialogue com Geografia ou que temas de Sociologia apareçam ligados a acontecimentos atuais. A contextualização social e política está presente em todo o exame.

Apesar de o Enem não cobrar eventos imediatos, temas como conflitos internacionais, mudanças climáticas, migrações, direitos humanos e desigualdade social costumam aparecer por meio de abordagens mais amplas, com base em causas e consequências históricas.

📝 Redação

A redação exige a produção de um texto dissertativo-argumentativo, com defesa de um ponto de vista baseado em argumentos, dados e propostas de intervenção. O tema costuma tratar de questões sociais relevantes, e a prova valoriza a capacidade de refletir criticamente sobre o mundo atual.

📌 Dicas finais para a reta final

  • Refaça provas anteriores
  • Revise temas mais cobrados
  • Leia com atenção o enunciado antes do texto
  • Faça simulados com tempo controlado
  • Leia atualidades e fontes variadas

Datas do Enem 2025

1º dia de prova (nacional): 9 de novembro

2º dia de prova: 16 de novembro

Cidades com mudança de data no Pará: 30 de novembro e 7 de dezembro

Palavras-chave

enem 2025

exame

Brasil
