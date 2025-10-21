Enem 2025: saiba os assuntos que mais caem no 1º dia, em Linguagens e Ciências Humanas

A menos de um mês do Enem 2025, estudantes de todo o Brasil se preparam para o primeiro dia do exame, que acontece em 9 de novembro. Nessa data, os candidatos respondem a 90 questões objetivas, divididas entre Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de produzirem a redação.

Em algumas cidades do Pará, como Belém, Ananindeua e Marituba, o exame será aplicado em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

🧠 O que mais cai na prova de Linguagens?

A prova de Linguagens exige interpretação de texto, conhecimento de gêneros textuais, literatura, gramática aplicada ao uso, além de questões sobre linguagem corporal, artes visuais, música e comunicação nas redes sociais.

Entre os gêneros textuais mais comuns, estão:

Artigo de opinião

Propaganda

Tirinhas e charges

Poemas

Trechos de músicas

Crônicas e textos jornalísticos

Também são cobradas questões sobre tecnologias da informação, como o impacto das redes sociais, os efeitos da mídia e o papel da linguagem no ambiente digital.

Na parte de língua estrangeira (inglês ou espanhol), o foco também está na compreensão textual, geralmente com textos curtos, como anúncios, e-mails e notícias.

📚 Quais são os temas mais frequentes em Ciências Humanas?

A prova de Ciências Humanas cobra principalmente interpretação de texto e leitura crítica de imagens, mapas, tabelas, infográficos e fontes históricas. As questões não cobram apenas memorização de conteúdos, mas sim a compreensão dos processos sociais e históricos.

História

Brasil Colônia, Império e República

Escravidão, Abolição e cultura afro-brasileira

Ditadura Militar e redemocratização

Revoluções Francesa e Industrial

Guerras Mundiais e Guerra Fria

Iluminismo e Neocolonialismo

História indígena, movimentos sociais e diversidade cultural

Geografia

Urbanização e desigualdade nas cidades

Geografia agrária e conflitos de terra

Clima, vegetação e relevo

Recursos hídricos, energia e meio ambiente

Globalização, blocos econômicos e fronteiras

Migrações, disputas geopolíticas e mudanças climáticas

Filosofia

Ética e moral

Contrato social (Hobbes, Locke e Rousseau)

Filosofia Antiga (Sócrates, Platão, Aristóteles)

Filosofia Moderna (Descartes, Kant, Hume)

Escola de Frankfurt e crítica da cultura

Epistemologia e pensamento científico

Sociologia

Cidadania, democracia e movimentos sociais

Trabalho, desigualdade e estratificação social

Cultura, identidade e diversidade

Mídia, redes sociais e opinião pública

Estado, política e direitos humanos

🔁 Interdisciplinaridade e atualidades

Uma característica marcante do Enem é a integração entre disciplinas. É comum que uma questão de História dialogue com Geografia ou que temas de Sociologia apareçam ligados a acontecimentos atuais. A contextualização social e política está presente em todo o exame.

Apesar de o Enem não cobrar eventos imediatos, temas como conflitos internacionais, mudanças climáticas, migrações, direitos humanos e desigualdade social costumam aparecer por meio de abordagens mais amplas, com base em causas e consequências históricas.

📝 Redação

A redação exige a produção de um texto dissertativo-argumentativo, com defesa de um ponto de vista baseado em argumentos, dados e propostas de intervenção. O tema costuma tratar de questões sociais relevantes, e a prova valoriza a capacidade de refletir criticamente sobre o mundo atual.

📌 Dicas finais para a reta final

Refaça provas anteriores

Revise temas mais cobrados

Leia com atenção o enunciado antes do texto

Faça simulados com tempo controlado

Leia atualidades e fontes variadas

Datas do Enem 2025

1º dia de prova (nacional): 9 de novembro

2º dia de prova: 16 de novembro

Cidades com mudança de data no Pará: 30 de novembro e 7 de dezembro