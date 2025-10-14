Enem 2025: confira dicas de como se preparar na reta final de estudos

A menos de um mês do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ser realizado no Brasil, nos dias 9 e 16 de novembro, os candidatos precisam escolher a estratégia certa na reta final de estudos para estarem preparados no momento da prova. Os professores indicam principalmente a prática de exercícios e de redação aos alunos, entre outras dicas. Aos candidatos de Belém, Ananindeua e Marituba, que vão realizar o exame apenas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, por conta da COP 30, é importante saber lidar com o tempo extra de preparação.

O Enem exige que o aluno estude um grande volume de matérias ao longo de quase um ano. Logo, o aluno pode ficar perdido em meio a tanto material a ser revisado, o que demanda dele um planejamento correto na reta final de estudos.

Dicas para a reta final de preparação

Focar em assuntos mais frequentes

Enquanto vários assuntos não são cobrados na prova do Enem, outros aparecem de forma mais recorrente. Desse modo, os candidatos devem focar nesses temas que estão mais presentes em questões, segundo o professor Marcelo Mota. “É importante que os alunos possam mapear todos aqueles assuntos de alta incidência dentro das provas anteriores”, defende.

Praticar exercícios e simulados

A forma mais recomendada de estudar os assuntos da prova é resolvendo exercícios, com o objetivo de o aluno entender, na prática, como está o seu desempenho.

Além disso, a realização de simulados que sejam do mesmo formato cobrado pelo Enem é importante para que o aluno se acostume com a experiência da aplicação do exame. Assim, o candidato poderá gerir melhor o seu tempo.

“Durante a prova, o candidato deve saber gerir o tempo dele. Nesse momento, entra a importância dos simulados, que criam condições idênticas à prova para que o aluno possa fazer uma melhor gestão de tempo. Ele vai ficar cinco horas sentado em uma cadeira, então o aluno precisará ter um momento para desacelerar, e é importante que ele saiba gerir esse tempo.”

Produzir textos e focar em dificuldades

A respeito da redação, o candidato deve produzir pelo menos um texto por semana e entregar para um professor corrigir. “É importante que o aluno mantenha o ritmo de escrita”, explica a professora Jamille Flávia.

O estudante também deve focar nas dificuldades identificadas no momento de escrever uma redação, com a finalidade de estar melhor preparado no exame. “Um aluno que tem muita dificuldade com vírgula, concordância ou regras gramaticais diversas deve focar nesses desvios nesta reta final, a fim de que eles sejam superados”, exemplifica a professora.

Cuidar da saúde física e mental

O candidato não deve se preocupar apenas com os estudos, mas também com a saúde física e mental. Para isso, é importante ter uma boa alimentação e cuidados com o sono, segundo o professor Marcelo Mota. “O aluno tem que pensar em fortalecer os três eixos: cognitivo, psicológico e físico”, afirma.

A saúde psicológica do participante também não pode ser negligenciada. Portanto, é importante que o aluno concilie o tempo de estudos com práticas de lazer, tenha apoio de familiares e amigos, além de buscar um psicólogo, caso seja necessário.

Candidatos de Belém, Ananindeua e Marituba

Os participantes de Belém, Ananindeua e Marituba terão um tempo maior de estudo, pois as datas do Enem foram adiadas em razão da COP 30, que será realizada na capital paraense em novembro. Durante o evento mundial, haverá o segundo recesso escolar, programado para os dias 5 e 21 de novembro, nas unidades estaduais de ensino em Belém, Ananindeua e Marituba. As provas do Enem nas três cidades paraenses serão nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

Nesse período extra de preparação, é importante que o candidato mantenha um equilíbrio entre a rotina de estudos e os cuidados com a saúde mental, considerando que os estudantes estarão de férias, de acordo com a professora Jamille Flávia.

O aluno pode estudar, inclusive, realizando exercícios da prova do Enem aplicada para o resto do Brasil, no início de novembro, uma vez que a dificuldade será igual à aplicada nas três cidades paraenses.

MEC Enem – o Simuladão do Enem

No dia 10 de outubro, o Ministério da Educação (MEC) lançou o aplicativo gratuito MEC Enem – o Simuladão do Enem, que disponibiliza simulados de questões alternativas por campo do conhecimento, materiais de reforço (vídeos e apostilas), assistente virtual, além de correção automatizada de redação. “Recomendo a todos que utilizem a plataforma”, afirma a professora Jamille Flávia.

Um ponto que levantou dúvidas sobre a eficiência da plataforma foi a correção automatizada, que, mesmo com questionamentos, pode ajudar alunos que não têm acesso a professores de redação. “Apesar de haver muita polêmica sobre a eficiência que a inteligência artificial pode ter na correção de textos, os alunos que não têm como ter a redação corrigida podem recorrer ao aplicativo para ter sua correção”, argumenta a professora.

Redação do Enem 2025 – Cartilha do(a) Participante

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) já disponibilizou a nova edição da cartilha A Redação do Enem 2025 – Cartilha do(a) Participante, que reúne informações sobre a Matriz de Referência da redação, sendo importante para o candidato compreender os critérios de avaliação adotados na correção da prova.

Nesta cartilha, há uma orientação para evitar os “repertórios de bolso”, ou seja, repertórios que o aluno pode usar para qualquer tema. Se utilizados, o corretor pode penalizar o candidato. “É importante que os alunos busquem um repertório sociocultural que tenha uma relação específica com o tema discutido”, explica a professora Jamille Flávia.

O que é permitido e proibido levar para a prova

Documentação

No dia do exame, o candidato deve estar com um documento de identificação para realizar a prova, como a Carteira de Identidade Nacional (CIN). Confira a lista com todos os documentos aceitos:

Passaporte;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Carteira de Trabalho e Previdência Social impressa e expedida após 27 de janeiro de 1997;

Cédulas de identidade expedidas por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;

Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classe que, por lei, tenham validade como documento de identidade;

Documentos digitais (e-Título, CNH ou RG) podem ser apresentados por meio do aplicativo Gov.br.

Se o candidato for estrangeiro, são aceitos os seguintes documentos de identificação oficial e original com foto:

Passaporte;

Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros inclusive aqueles reconhecidos como refugiados;

Carteira de Registro Nacional Migratório;

Documento Provisório de Registro Nacional Migratório;

Cédula de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente, emitido por Estado Parte ou Associado ao Mercosul, nos termos do Acordo sobre Documentos de Viagem dos Estados Partes do Mercosul e Estados Associados.

Caneta

O candidato pode responder à prova apenas com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Uma exceção é aberta para participantes com atendimento especializado para transtorno do espectro autista (TEA), que poderão utilizar caneta com tinta colorida, também fabricada em material transparente, para marcações do Caderno de Questões. No Cartão-Resposta, o candidato com TEA deve usar caneta de tinta preta.

Objetos e eletrônicos proibidos

Antes de entrar no local de aplicação, o candidato deve desligar e guardar qualquer equipamento eletrônico no envelope porta-objetos. Outros itens também devem ser guardados, como óculos escuros, artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares), canetas de material não transparente, além de outros objetos estranhos à realização do exame. O candidato pode levar lanches, desde que sejam vistoriados pelo chefe de sala.