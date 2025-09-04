Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de participar do assassinato de PM na Alça Viária é preso em Ananindeua

O crime aconteceu em julho deste ano, quando a vítima e sua família tomavam café em um estabelecimento na margem da rodovia

O Liberal
fonte

Suspeito de participar do assassinato de PM na Alça Viária é preso em Ananindeua. (Foto: Reprodução / PC)

Um suspeito de ter envolvimento na morte do policial militar Jocielder Lima de Souza, crime que ocorreu na Alça Viária em julho deste ano, foi preso pela Polícia Civil em Ananindeua. A ação para capturar o investigado ocorreu na manhã desta quinta-feira (4), em cumprimento a um mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão. Segundo as investigações, o detido seria a pessoa que conduzia o veículo usado para transportar os executores.

O mandado de prisão foi deflagrado por meio da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), unidade vinculada à Divisão de Homicídios (DH) e à Diretoria de Polícia Especializada (DPE). Segundo o delegado Maurício Pires, titular da DH, o investigado foi localizado no município de Ananindeua e não reagiu à prisão. “Já na residência do sujeito, localizada na Invasão da Japonesa, em Marituba, nós demos cumprimento ao mandado de busca e apreensão com a finalidade de localizar objetos, documentos ou quaisquer elementos vinculados à investigação criminal em curso”, explicou o delegado.

Por meio de imagens de câmeras de segurança, os agentes identificaram o VW Polo preto, veículo de propriedade do suspeito. Durante as análises, ainda foi apurado que o suspeito preso era a pessoa que conduzia o automóvel.

Crime

O homicídio ocorreu na Rodovia Alça Viária, no Acará, no início da manhã do dia 23 de julho deste ano, em um pequeno estabelecimento onde o policial e sua família tomavam café. Segundo testemunhas, dois criminosos se aproximaram, um deles armado com um revólver, e anunciaram o assalto. O policial reagiu e entrou em luta corporal com um dos indivíduos, momento em que foram efetuados múltiplos disparos, levando a vítima a óbito.

Após o crime, a arma do policial foi roubada e a dupla correu em direção a um carro de cor preta que os esperava a cerca de 100 metros do local.

“Após trabalho de inteligência, nós conseguimos identificar que o sujeito preso hoje seria a pessoa que conduzia o veículo no momento do crime. O carro utilizado na ação criminosa estava alugado para o irmão do suspeito. Nosso trabalho continua para identificar e prender todos os envolvidos no latrocínio que vitimou um agente da segurança pública”, detalhou a delegada Eugenie Beatriz, responsável pela investigação.

Após o cumprimento das medidas, o custodiado foi conduzido à Delegacia de Homicídio de Agentes Públicos para os procedimentos de praxe e permanece à disposição da Justiça.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pm morto na alça viária

morte de pm
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Suspeito de participar do assassinato de PM na Alça Viária é preso em Ananindeua

O crime aconteceu em julho deste ano, quando a vítima e sua família tomavam café em um estabelecimento na margem da rodovia

04.09.25 14h15

POLÍCIA

PC prende dupla em flagrante por assalto a loja de celulares em Bragança

Eles foram autuados pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas e por porte irregular de arma de fogo

04.09.25 12h52

POLÍCIA

Adolescente é apreendido após acidente que amputou perna de homem em Moju

A vítima seguia em uma moto pela PA-252 quando foi atingida por outra motocicleta que puxava uma carretinha carregada de telhas, sem iluminação e sem sinalização

04.09.25 11h36

POLÍCIA

Começa julgamento dos acusados de matar mulher e esconder o corpo dentro de tambor em Barcarena

O crime ocorreu em março de 2023, em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém. Os réus são acusados de homicídio qualificado e ocultação de cadáver

04.09.25 10h12

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

PC procura trio suspeito de envolvimento na morte do 'Boca Roxa' em Santarém

Os suspeitos estão com mandado de prisão em aberto por envolvimento no caso

04.09.25 9h44

POLÍCIA

Começa julgamento dos acusados de matar mulher e esconder o corpo dentro de tambor em Barcarena

O crime ocorreu em março de 2023, em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém. Os réus são acusados de homicídio qualificado e ocultação de cadáver

04.09.25 10h12

POLÍCIA

Professor suspeito de estuprar as alunas e as próprias filhas é preso no bairro da Terra Firme

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, o homem estava foragido do município de Goianésia do Pará, no sudeste paraense, onde os crimes ocorreram

03.09.25 23h31

JUSTIÇA

Acusados de matar mulher e esconder o corpo dentro de tambor em Barcarena vão a júri em Belém

Familiares da vítima afirmaram, na ocasião, que o crime poderia estar relacionado a “picuinhas” e “inveja” no ambiente de trabalho

03.09.25 21h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda