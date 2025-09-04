Suspeito de participar do assassinato de PM na Alça Viária é preso em Ananindeua
O crime aconteceu em julho deste ano, quando a vítima e sua família tomavam café em um estabelecimento na margem da rodovia
Um suspeito de ter envolvimento na morte do policial militar Jocielder Lima de Souza, crime que ocorreu na Alça Viária em julho deste ano, foi preso pela Polícia Civil em Ananindeua. A ação para capturar o investigado ocorreu na manhã desta quinta-feira (4), em cumprimento a um mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão. Segundo as investigações, o detido seria a pessoa que conduzia o veículo usado para transportar os executores.
O mandado de prisão foi deflagrado por meio da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), unidade vinculada à Divisão de Homicídios (DH) e à Diretoria de Polícia Especializada (DPE). Segundo o delegado Maurício Pires, titular da DH, o investigado foi localizado no município de Ananindeua e não reagiu à prisão. “Já na residência do sujeito, localizada na Invasão da Japonesa, em Marituba, nós demos cumprimento ao mandado de busca e apreensão com a finalidade de localizar objetos, documentos ou quaisquer elementos vinculados à investigação criminal em curso”, explicou o delegado.
Por meio de imagens de câmeras de segurança, os agentes identificaram o VW Polo preto, veículo de propriedade do suspeito. Durante as análises, ainda foi apurado que o suspeito preso era a pessoa que conduzia o automóvel.
Crime
O homicídio ocorreu na Rodovia Alça Viária, no Acará, no início da manhã do dia 23 de julho deste ano, em um pequeno estabelecimento onde o policial e sua família tomavam café. Segundo testemunhas, dois criminosos se aproximaram, um deles armado com um revólver, e anunciaram o assalto. O policial reagiu e entrou em luta corporal com um dos indivíduos, momento em que foram efetuados múltiplos disparos, levando a vítima a óbito.
Após o crime, a arma do policial foi roubada e a dupla correu em direção a um carro de cor preta que os esperava a cerca de 100 metros do local.
“Após trabalho de inteligência, nós conseguimos identificar que o sujeito preso hoje seria a pessoa que conduzia o veículo no momento do crime. O carro utilizado na ação criminosa estava alugado para o irmão do suspeito. Nosso trabalho continua para identificar e prender todos os envolvidos no latrocínio que vitimou um agente da segurança pública”, detalhou a delegada Eugenie Beatriz, responsável pela investigação.
Após o cumprimento das medidas, o custodiado foi conduzido à Delegacia de Homicídio de Agentes Públicos para os procedimentos de praxe e permanece à disposição da Justiça.
