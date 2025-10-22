Suspeito de posse ilegal de arma, falsidade ideológica e falsificação de documento é preso em Belém

Um homem foi preso em flagrante, em Belém, pelos crimes de posse irregular de arma de fogo, falsidade ideológica e falsificação de documento público. A ação da Polícia Civil ocorreu na terça-feira (21), em investigação à prática de comércio ilegal de armamentos e lavagem de capitais no município de Irituia, no nordeste do Pará. Armas, munições, documentos com registros de profissionais da área da saúde, medicamentos, carteira falsa da Polícia Militar e outros itens foram apreendidos no imóvel ligado ao investigado.

O mandado de busca e apreensão foi cumprido por meio da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), em apoio à investigação presidida pela Delegacia de Polícia de Irituia e à Superintendência Regional do Salgado. O objetivo era localizar e apreender armas de fogo, munições, aparelhos celulares e outros objetos relacionados à comercialização ilícita de armamentos. A apuração policial iniciou-se a partir de um inquérito referente a indícios de prática de comércio ilegal de arma de fogo e lavagem de capitais.

Ao todo, foram apreendidos durante a ação: uma arma de fogo; munições de calibre permitido, restrito; blocos de receituários médicos em branco; carimbos com nomes e registros de profissionais da área da saúde; medicamentos; uma carteira funcional falsificada da Polícia Militar (PM), que continha os dados e a fotografia do investigado; além de algemas, rádios de comunicação e um aparelho celular.

De acordo com Arthur Braga, diretor da DRFR, a operação resultou na retirada de circulação dos armamentos e documentos falsificados, evidenciando a periculosidade do investigado. “O suspeito utilizava falsa identidade funcional da Polícia Militar, além de documentos médicos alterados, para possíveis práticas de outros delitos”, explicou o titular da Divisão.

Todo o material encontrado foi devidamente recolhido, catalogado e apresentado na DRFR para os procedimentos legais. O suspeito foi detido em flagrante e encaminhado à unidade policial para a realização dos procedimentos cabíveis, onde permanecerá à disposição da Justiça. A atuação integrada entre as forças de segurança reitera o comprometimento institucional no combate às organizações criminosas e às condutas que atentam contra a segurança pública.