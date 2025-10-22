Homem é baleado e morre em loja de materiais de construção em Bragança

Um homem identificado como Denilson de Souza Feitosa morreu após ser baleado em Bragança, no nordeste do Pará. O homicídio ocorreu na manhã desta quarta-feira (22), no bairro do Perpétuo Socorro, quando a vítima chegava para trabalhar em uma loja de materiais de construção. O suspeito, que estava em uma motocicleta, fugiu após o crime. Denilson ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram quando a vítima, de bicicleta, se aproximava da loja, por volta de 7h40. O executor que está na moto aguarda em frente ao estabelecimento. Quando o suspeito vê Denilson, vai até ele e dispara várias vezes. Para tentar fugir, a vítima baleada ainda joga a bicicleta e corre para dentro do galpão da loja. No entanto, Denilson cai no chão devido à gravidade dos ferimentos.

Segundo os relatos iniciais, mais de cinco disparos atingiram a vítima na região das costas. Outros trabalhadores que estavam no local ainda tentaram socorrer a vítima. Denilson foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bragança, mas não foi confirmado o óbito no local. Agentes do 33° Batalhão de Polícia Militar foram acionados para iniciar as apurações no local. Imagens de câmeras de monitoramento foram colhidas para auxiliar na identificação do autor dos disparos. Ainda segundo as informações policiais, a vítima já teria passagem em uma investigação de latrocínio. No entanto, somente o inquérito policial poderá apontar quais as reais motivações para o homicídio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.