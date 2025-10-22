Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é baleado e morre em loja de materiais de construção em Bragança

O homicídio foi registrado na manhã desta quarta-feira (22), no bairro Perpétuo Socorro II

O Liberal
fonte

A imagem mostra a vítima correndo após ser baleada em frente a loja de materiais de construção em Bragança. (Foto: Redes Sociais)

Um homem identificado como Denilson de Souza Feitosa morreu após ser baleado em Bragança, no nordeste do Pará. O homicídio ocorreu na manhã desta quarta-feira (22), no bairro do Perpétuo Socorro, quando a vítima chegava para trabalhar em uma loja de materiais de construção. O suspeito, que estava em uma motocicleta, fugiu após o crime. Denilson ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram quando a vítima, de bicicleta, se aproximava da loja, por volta de 7h40. O executor que está na moto aguarda em frente ao estabelecimento. Quando o suspeito vê Denilson, vai até ele e dispara várias vezes. Para tentar fugir, a vítima baleada ainda joga a bicicleta e corre para dentro do galpão da loja. No entanto, Denilson cai no chão devido à gravidade dos ferimentos.

Segundo os relatos iniciais, mais de cinco disparos atingiram a vítima na região das costas. Outros trabalhadores que estavam no local ainda tentaram socorrer a vítima. Denilson foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bragança, mas não foi confirmado o óbito no local. Agentes do 33° Batalhão de Polícia Militar foram acionados para iniciar as apurações no local. Imagens de câmeras de monitoramento foram colhidas para auxiliar na identificação do autor dos disparos. Ainda segundo as informações policiais, a vítima já teria passagem em uma investigação de latrocínio. No entanto, somente o inquérito policial poderá apontar quais as reais motivações para o homicídio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homicídio em bragança

homem é morto a tiros
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Homem é baleado e morre em loja de materiais de construção em Bragança

O homicídio foi registrado na manhã desta quarta-feira (22), no bairro Perpétuo Socorro II

22.10.25 11h35

CRIME

Capitão Hunter, youtuber do universo Pokemon, é preso suspeito de exploração sexual infantil

João Paulo Manoel, de 45 anos, foi preso em ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro com apoio do órgão em São Paulo, nessa quarta-feira (22)

22.10.25 10h33

PRESO

Suspeito de posse ilegal de arma, falsidade ideológica e falsificação de documento é preso em Belém

No imóvel do investigado foram apreendidas arma de fogo, munições, blocos de receituários médicos em branco, carimbos com nomes e registros de profissionais da área da saúde, medicamentos e uma carteira funcional falsificada da Polícia Militar (PM).

22.10.25 9h50

ATROPELAMENTO

Mulher morre atropelada por carro na Avenida Independência, em Ananindeua

O acidente ocorreu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (22)

22.10.25 8h34

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ATROPELAMENTO

Mulher morre atropelada por carro na Avenida Independência, em Ananindeua

O acidente ocorreu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (22)

22.10.25 8h34

acidente

Motociclista por app e passageira morrem em grave acidente de trânsito na BR-316, em Ananindeua

As vítimas foram identificadas como Éricles da Silva Gonçalves e Vanda Cleide da Conceição dos Santos, de 30 anos

20.10.25 21h14

PRESO

Suspeito de posse ilegal de arma, falsidade ideológica e falsificação de documento é preso em Belém

No imóvel do investigado foram apreendidas arma de fogo, munições, blocos de receituários médicos em branco, carimbos com nomes e registros de profissionais da área da saúde, medicamentos e uma carteira funcional falsificada da Polícia Militar (PM).

22.10.25 9h50

agressão

Professor é agredido por pai de aluna por causa de celular; entenda

A própria filha do agressor imobiliza o pai, interrompendo o ataque ao educador

20.10.25 23h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda