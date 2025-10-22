Duas pessoas morrem em colisão entre carro e micro-ônibus na BR-155, em Eldorado do Carajás

Dois homens morreram em uma grave colisão entre dois veículos no km 281 da BR-155, na zona rural da cidade de Eldorado do Carajás, no sudeste do Pará. O acidente de trânsito foi registrado na noite de terça-feira (21), próximo à “Vila das Bananas”. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas que morreram ocupavam um Volkswagen Gol, cor prata. Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Félix da Providência dos Reis e Francisdalto Reis de Oliveira.

As informações da PRF são que o acidente ocorreu por volta das 18h30. “A colisão frontal envolvendo um micro-ônibus, que seguia sentido Eldorado do Carajás, e um Volkswagen Gol, que trafegava em direção a Marabá”, detalhou.

De acordo com informações preliminares, colhidas pela PRF no local, o automóvel de passeio tentou fazer uma ultrapassagem quando acabou colidindo de frente com o micro-ônibus. Segundo portais da região, com a colisão, o condutor ficou preso às ferragens e o homem que estava no banco do carona teria sido retirado por testemunhas que temiam que o veículo pegasse fogo.

Já o outro ocupante do automóvel morreu carbonizado dentro do carro. Segundo a PRF, o condutor do micro-ônibus não sofreu lesões e foi submetido ao teste de etilômetro, que não apontou consumo de álcool. Ele teria alegado que o veículo de passeio veio para cima do micro-ônibus, não havendo tempo para evitar a colisão. O acidente causou um enorme engarrafamento nos dois lados da pista. Agentes da PRF permaneceram no local para auxiliar no fluxo de veículos. Homens do Corpo de Bombeiros de Marabá foram acionados para dar apoio na remoção dos corpos das vítimas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil. Em nota, a PC informou que a delegacia de Eldorado de Carajás apura as circunstâncias do acidente de trânsito. "O motorista do micro-ônibus permaneceu no local e prestou socorro às vítimas. Ele também realizou o teste de alcoolemia, que testou negativo. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou a instituição.