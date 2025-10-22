Homem é preso suspeito de estuprar mulher com síndrome de Down no Marajó

Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite de terça-feira (21/10) suspeito de estuprar uma mulher com síndrome de Down em uma comunidade ribeirinha no município de Portel, no Marajó.

Conforme o portal Notícia Marajó, a PM informou que a irmã da vítima denunciou o crime e procurou o quartel da 22ª Companhia Independente para relatar o caso. Segundo o boletim de ocorrência, o caso ocorreu no último sábado (18/10) e teria sido confirmado por exames periciais.

Ainda conforme o Notícia Marajó, o suspeito teria retornado à comunidade dias depois e foi visto nas proximidades da residência da vítima. A PM soube disso e se deslocou até a comunidade, que fica no rio Ajará, acompanhada da irmã da vítima, para realizar a prisão do suspeito.

Ao chegar ao local, os policiais conseguiram prender o homem e depois o encaminharam à Delegacia de Polícia Civil de Portel, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.