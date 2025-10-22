Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é preso suspeito de estuprar mulher com síndrome de Down no Marajó

A irmã da vítima procurou a Polícia Militar e denunciou o crime

O Liberal
fonte

(Reprodução)

Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite de terça-feira (21/10) suspeito de estuprar uma mulher com síndrome de Down em uma comunidade ribeirinha no município de Portel, no Marajó.

Conforme o portal Notícia Marajó, a PM informou que a irmã da vítima denunciou o crime e procurou o quartel da 22ª Companhia Independente para relatar o caso. Segundo o boletim de ocorrência, o caso ocorreu no último sábado (18/10) e teria sido confirmado por exames periciais.

Ainda conforme o Notícia Marajó, o suspeito teria retornado à comunidade dias depois e foi visto nas proximidades da residência da vítima. A PM soube disso e se deslocou até a comunidade, que fica no rio Ajará, acompanhada da irmã da vítima, para realizar a prisão do suspeito.

Ao chegar ao local, os policiais conseguiram prender o homem e depois o encaminharam à Delegacia de Polícia Civil de Portel, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno. 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

homem é preso

estuprar mulher

síndrome de down

marajó

portel
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Condenado a 20 anos de prisão, polícia captura suspeito de estuprar e matar mulher no Marajó

O suspeito estava instalado em local de difícil acesso em Muaná e alternava locais de pernoite e horários de permanência em sua residência

22.10.25 14h56

POLÍCIA

PRF apreende 162 m³ de madeira durante fiscalizações na BR-155, no Pará

Os confiscos ocorreram nos municípios de Marabá, Sapucaia e Redenção

22.10.25 14h44

POLÍCIA

Homem é preso suspeito de estuprar mulher com síndrome de Down no Marajó

A irmã da vítima procurou a Polícia Militar e denunciou o crime

22.10.25 14h19

ACIDENTE

Duas pessoas morrem em colisão entre carro e micro-ônibus na BR-155, em Eldorado do Carajás

O acidente ocorreu na noite desta terça-feira (21), próximo à “Vila das Bananas”

22.10.25 13h16

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ATROPELAMENTO

Mulher morre atropelada por carro na avenida Independência, em Ananindeua

O acidente ocorreu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (22)

22.10.25 8h34

acidente

Motociclista por app e passageira morrem em grave acidente de trânsito na BR-316, em Ananindeua

As vítimas foram identificadas como Éricles da Silva Gonçalves e Vanda Cleide da Conceição dos Santos, de 30 anos

20.10.25 21h14

HOMICÍDIO

Homem é baleado e morre em loja de materiais de construção em Bragança

O homicídio foi registrado na manhã desta quarta-feira (22), no bairro Perpétuo Socorro II

22.10.25 11h35

CRIME

Capitão Hunter, youtuber do universo Pokemon, é preso suspeito de exploração sexual infantil

João Paulo Manoel, de 45 anos, foi preso em ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro com apoio do órgão em São Paulo, nessa quarta-feira (22)

22.10.25 10h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda