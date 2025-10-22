Condenado a 20 anos de prisão, polícia captura suspeito de estuprar e matar mulher no Marajó

Um homem foi preso pela Polícia Civil em Muaná, no Arquipélago do Marajó, suspeito de estuprar e matar uma mulher. O suspeito já tinha sido condenado a mais de 20 anos de prisão pelo crime. A prisão ocorreu na noite do último sábado (18/10), mas só foi divulgada na terça-feira (21/10).

De acordo com as investigações, ambos estavam em um bar no dia do crime e começaram a conversar. Em certo momento, se retiraram do local. Após um tempo, o homem voltou sozinho, molhado e sujo de lama, alegando que a vítima teria armado um assalto feito por três homens.

Segundo a PC, o corpo da vítima foi encontrado no dia seguinte, com sinais de violência sexual e física. O suspeito foi preso nas imediações do Rio Aiacapu, mas atualmente encontrava-se foragido da Justiça e instalado em local de difícil acesso em Muaná.

Conforme as autoridades, o homem conseguia fugir dos agentes alternando locais de pernoite e horários de permanência em sua residência, o que demandou ações de inteligência e vigilância para viabilizar o cumprimento da ordem judicial. Após dias de campana e monitoramento, policiais civis conseguiram localizar e prender o indivíduo no Rio Guajará, zona rural e afastada do centro de Muaná.

O preso foi conduzido para a Delegacia de Muaná para adoção dos procedimentos necessários e encontra-se à disposição do Poder Judiciário.