O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Capitão Hunter, youtuber do universo Pokemon, é preso suspeito de exploração sexual infantil

João Paulo Manoel, de 45 anos, foi preso em ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro com apoio do órgão em São Paulo, nessa quarta-feira (22)

Lívia Ximenes
fonte

João Paulo Manoel, youtuber conhecido como Capitão Hunter (Reprodução)

O youtuber João Paulo Manoel, conhecido como Capitão Hunter, foi preso em ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro com apoio do órgão em São Paulo, nessa quarta-feira (22). Ele é suspeito de exploração sexual infantil e produção de pornografia com adolescentes. Capitão Hunter produz conteúdos sobre o universo de cartas Pokemon e bichos de pelúcia, com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais.

O inquérito da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav) da capital carioca apura as denúncias, tipificadas no Código de Processo Penal como estupro de vulnerável. João Paulo teve a prisão temporária declarada pelo juiz da Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente do estado do Rio de Janeiro. Ele estava em Santo André, São Paulo, quando foi detido.

A denúncia apurada pela polícia carioca afirma que o youtuber teria exibido as partes íntimas para menores de idade nas redes sociais e exigido de crianças e adolescentes a mesma atitude. A família de uma menina de 13 anos, que tinha contato com João Paulo pelo Discord e WhatsApp, denunciou o homem. A adolescente informou à polícia que, em videochamadas, ele mostrou o pênis e pediu que ela também exibisse alguma parte íntima.

Em mensagens trocadas entre João Paulo e a adolescente, ele disse que “amigos fazem isso, mostram a bunda um para o outro, isso são coisas de amigos e você é minha melhor amiga”. As conversas foram interceptadas pela família da menina. A polícia, conforme inquérito acessado pela TV Globo, classifica o youtuber como “um abusador com elevado grau de periculosidade, atraindo crianças e adolescentes por meio de um perfil mentiroso para que ganhe a confiança dos vulneráveis e passe a assediá-las e coagi-las à prática de atos libidinosos”.

