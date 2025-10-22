Capitão Hunter, youtuber do universo Pokemon, é preso suspeito de exploração sexual infantil

O youtuber João Paulo Manoel, conhecido como Capitão Hunter, foi preso em ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro com apoio do órgão em São Paulo, nessa quarta-feira (22). Ele é suspeito de exploração sexual infantil e produção de pornografia com adolescentes. Capitão Hunter produz conteúdos sobre o universo de cartas Pokemon e bichos de pelúcia, com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais.

O inquérito da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav) da capital carioca apura as denúncias, tipificadas no Código de Processo Penal como estupro de vulnerável. João Paulo teve a prisão temporária declarada pelo juiz da Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente do estado do Rio de Janeiro. Ele estava em Santo André, São Paulo, quando foi detido.

A denúncia apurada pela polícia carioca afirma que o youtuber teria exibido as partes íntimas para menores de idade nas redes sociais e exigido de crianças e adolescentes a mesma atitude. A família de uma menina de 13 anos, que tinha contato com João Paulo pelo Discord e WhatsApp, denunciou o homem. A adolescente informou à polícia que, em videochamadas, ele mostrou o pênis e pediu que ela também exibisse alguma parte íntima.

Em mensagens trocadas entre João Paulo e a adolescente, ele disse que “amigos fazem isso, mostram a bunda um para o outro, isso são coisas de amigos e você é minha melhor amiga”. As conversas foram interceptadas pela família da menina. A polícia, conforme inquérito acessado pela TV Globo, classifica o youtuber como “um abusador com elevado grau de periculosidade, atraindo crianças e adolescentes por meio de um perfil mentiroso para que ganhe a confiança dos vulneráveis e passe a assediá-las e coagi-las à prática de atos libidinosos”.