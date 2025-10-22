Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mulher morre atropelada por carro na Avenida Independência, em Ananindeua

O acidente ocorreu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (22)

O Liberal
fonte

Mulher morre atropelada por carro na Avenida Independência, em Ananindeua. ()

Uma mulher, ainda não identificada, morreu ao ser atropelada por um carro de passeio na Avenida Independência, em Ananindeua. O acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (22), no trecho entre a passagem Samuel Reis e a rua Iolanda Barbosa, sentido BR-316. Ainda não há mais informações sobre as circunstâncias do atropelamento.

Segundo as informações iniciais, a vítima teria sido atingida no momento de grande movimentação de veículos na área, por volta de 6h30. O condutor do veículo envolvido teria permanecido no local.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e o departamento de trânsito de Ananindeua, e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mulher atropelada

Acidente de trânsito
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

ATROPELAMENTO

Mulher morre atropelada por carro na Avenida Independência, em Ananindeua

O acidente ocorreu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (22)

22.10.25 8h34

POLÍCIA

Homem é preso após comercializar carne imprópria ao consumo humano em Dom Eliseu

A prisão foi realizada pela Polícia Civil, que apreendeu aproximadamente 480 quilos de carne de origem clandestina

21.10.25 23h16

susto!

Carro de passeio pega fogo na av. Doutor Freitas, em Belém

As causas do incêndio são desconhecidas

21.10.25 22h51

LOCALIZADO

Foragido por roubos a bancos e porte ilegal de armas é preso no sudeste paraense

Raimundo Nonato Ribeiro da Silva foi preso durante uma operação conjunta entre as Polícias Militares do Pará e do Mato Grosso

21.10.25 21h46

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ATROPELAMENTO

Mulher morre atropelada por carro na Avenida Independência, em Ananindeua

O acidente ocorreu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (22)

22.10.25 8h34

acidente

Motociclista por app e passageira morrem em grave acidente de trânsito na BR-316, em Ananindeua

As vítimas foram identificadas como Éricles da Silva Gonçalves e Vanda Cleide da Conceição dos Santos, de 30 anos

20.10.25 21h14

agressão

Professor é agredido por pai de aluna por causa de celular; entenda

A própria filha do agressor imobiliza o pai, interrompendo o ataque ao educador

20.10.25 23h31

HOMICÍDIO

‘Mulekinho’ é morto a tiros em rua de Muaná, no Marajó

O crime ocorreu na noite de segunda-feira (20)

21.10.25 19h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda