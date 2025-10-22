Mulher morre atropelada por carro na Avenida Independência, em Ananindeua. ()

Uma mulher, ainda não identificada, morreu ao ser atropelada por um carro de passeio na Avenida Independência, em Ananindeua. O acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (22), no trecho entre a passagem Samuel Reis e a rua Iolanda Barbosa, sentido BR-316. Ainda não há mais informações sobre as circunstâncias do atropelamento.

Segundo as informações iniciais, a vítima teria sido atingida no momento de grande movimentação de veículos na área, por volta de 6h30. O condutor do veículo envolvido teria permanecido no local.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e o departamento de trânsito de Ananindeua, e aguarda o retorno.