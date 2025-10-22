Capa Jornal Amazônia
PRF apreende 162 m³ de madeira durante fiscalizações na BR-155, no Pará

Os confiscos ocorreram nos municípios de Marabá, Sapucaia e Redenção

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra um policial rodoviário federal em cima de uma das cargas de madeira confiscadas. (Foto: Divulgação | Ascom PRF)

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 162 cúbicos de madeira transportada de maneira ilegal na terça-feira (21/10). Os confiscos ocorreram nos municípios de Marabá, Sapucaia e Redenção, no Pará.

Por volta das 11h30, os agentes abordaram uma carreta Volvo/FH 440 transportando madeira serrada em Marabá. Durante os procedimentos de fiscalização da carga, foram encontrados 41 m³. De acordo com a PRF, após inspeção, foi constatado que o volume e a espécie transportada divergiam do que estava declarado no documento florestal.

Mais tarde, em Sapucaia, por volta das 15h30, no quilômetro 142, os agentes abordaram outra carreta de marca Iveco/Stralis transportando 64 m³ de madeira da espécie Acapu, cuja extração é proibida por lei e que estava sem documento florestal, ainda conforme a Polícia Rodoviária Federal.

Já no município de Redenção, por volta das 18h30, os agentes abordaram mais uma carreta Volvo/NL12 transportando madeiras em toras da espécie Teca. Após inspeção, foi constatado o volume de 57 m³ e a ausência de documentação florestal.

Com isso, as cargas foram apreendidas e encaminhadas às autoridades ambientais competentes. Os condutores assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e comprometeram-se a comparecer em juízo quando convocados, em tese, por crime ambiental.

