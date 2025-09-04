Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Motorista de aplicativo morre após ser baleado durante roubo na Grande São Paulo

A Polícia trabalha para identificar e prender os envolvidos no crime

Estadão Conteúdo

Um motorista de aplicativo, de 37 anos, morreu na madrugada dessa quarta-feira, 3, na Rua Continental, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Durante o roubo, a vítima foi baleada e não resistiu. Seu celular foi levado pelos criminosos.

VEJA MAIS

image Homem é baleado com quatro tiros em tentativa de homicídio em Castanhal
O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os primeiros atendimentos no local, encaminhando o homem para a UPA de Castanhal. Seu estado de saúde não foi informado.

image Turista é baleado na praia das Astúrias, no Guarujá

image Homem é baleado após discussão em bar em Itaituba
Moradores socorreram a vítima e a encaminharam para uma unidade de saúde da região

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil do Estado de São Paulo, trabalha para identificar e prender os envolvidos no crime.

"A motocicleta usada pelos criminosos foi abandonada e constatou-se que estava com placas adulteradas e registro de roubo", disse a Secretaria da Segurança Pública do Estado.

Conforme a investigação, exames periciais foram solicitados e imagens de câmeras estão em análise para auxiliar nas investigações. A SSP acrescenta que o policiamento foi intensificado em toda a região.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Motorista

aplicativo

latrocínio

SP
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

ESPORTES

Seleção feminina sofre, mas bate França e vai às semifinais do Mundial de vôlei

Com a vitória, o Brasil avançou às semifinais do Mundial

04.09.25 8h53

Putin: 'Não há relação desproporcional no comércio entre EUA e Brasil'

03.09.25 21h38

PROJETO

Governo federal apresenta proposta para tirar obrigatoriedade da autoescola

A medida visa reduzir os custos para os candidatos, que hoje variam entre R$ 3.000 e R$ 4.000, dependendo do Estado

02.09.25 15h46

Brasil terá João Fonseca e Thiago Wild em duelo com a Grécia na Copa Davis

02.09.25 14h58

MAIS LIDAS EM BRASIL

Ação corajosa

Motorista impede tentativa de estupro contra menina de 12 anos; suspeito é preso preventivamente

Câmeras de segurança registraram a ação que salvou a vítima; homem de 26 anos foi detido e segue preso

03.09.25 16h22

BRASIL

Criança de 2 anos morre e corpo é deixado 24 horas no sofá de casa

Segundo informações, foram os vizinhos perceberam que a criança estava morta no sofá e acionaram a polícia. Responsáveis seguem em investigação

03.09.25 9h08

CASOS DE FAMÍLIA

Mãe é flagrada com marido da própria filha no banheiro: "Tentei evitar, a culpa é dele"

A filha traída compartilhado as imagens nas redes sociais e narrou o momento do flagrante

20.02.24 0h57

VIRALIZOU

VÍDEO: flanelinha destrói carro de mulher que recusou pagar por serviço não solicitado

Homem aparece perseguindo e danificando carro de motorista que se recusou a dar "gorjeta"

17.04.25 21h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda