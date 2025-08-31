Capa Jornal Amazônia
Turista é baleado na praia das Astúrias, no Guarujá

Estadão Conteúdo

Um turista de 31 anos foi baleado durante tentativa de assalto na tarde deste sábado, 30, na praia das Astúrias, no Guarujá, litoral de São Paulo. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e recebeu alta do hospital.

"Foi solicitada perícia ao local. O caso está sendo registrado na delegacia do município", informou, em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado. Os suspeitos ainda não foram localizados. A pasta também afirmou que familiares, amigos e a própria vítima prestaram depoimento.

De acordo com as estatísticas mais recentes da Secretaria da Segurança Pública, referentes a julho, furtos e roubos tiveram queda nas cidades paulistas, de 0,6% e 12,8%, respectivamente, ante o mesmo mês do ano passado.

Os latrocínios também recuaram 15,8% no Estado em julho, na mesma comparação.

