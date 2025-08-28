Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é baleado após discussão em bar em Itaituba

Moradores socorreram a vítima e a encaminharam para uma unidade de saúde da região

O Liberal

Um homem identificado como Carlos Eduardo foi baleado em um bar na noite de quarta-feira (27/8), localizado na comunidade garimpeira Crepurizinho, em Itaituba, região sudoeste do Pará.

Conforme o Portal Giro, a vítima foi atingida no braço e no tórax por um disparo de espingarda calibre 28. Moradores socorreram Carlos e o levaram à unidade de saúde da comunidade, onde recebeu atendimento médico e permanece estável.

Ainda conforme o Giro, a população ainda tentou conter o suspeito, no entanto, não conseguiram. Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e se deslocou até o local, mas o homem já havia fugido em direção desconhecida. As autoridades seguem em diligências para localizar o responsável pelo crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota,a insituição disse que o corpo encontrado foi encaminhado para a perícia para identificação da vítima e da causa da morte. O caso é investigado pela delegacia de Senador José Porfírio.

 

 

Palavras-chave

polícia

homem é baleado

discussão

bar

itaituba
Polícia
.
