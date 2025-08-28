Homem é baleado após discussão em bar em Itaituba

Um homem identificado como Carlos Eduardo foi baleado em um bar na noite de quarta-feira (27/8), localizado na comunidade garimpeira Crepurizinho, em Itaituba, região sudoeste do Pará.

Conforme o Portal Giro, a vítima foi atingida no braço e no tórax por um disparo de espingarda calibre 28. Moradores socorreram Carlos e o levaram à unidade de saúde da comunidade, onde recebeu atendimento médico e permanece estável.

Ainda conforme o Giro, a população ainda tentou conter o suspeito, no entanto, não conseguiram. Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e se deslocou até o local, mas o homem já havia fugido em direção desconhecida. As autoridades seguem em diligências para localizar o responsável pelo crime.

