Homem é baleado com quatro tiros em tentativa de homicídio em Castanhal

Um homem identificado como Gilberto Reis Melo foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta quarta-feira (20), na travessa Rondônia, bairro Imperador, em Castanhal.

De acordo com a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta teriam batido na porta da residência de Gilberto e, quando ele saiu para atender, efetuaram os disparos. A vítima, que tem passagem por tráfico de drogas, foi atingida por quatro tiros, que acertaram o abdômen e o tórax.

Mesmo ferido, Gilberto conseguiu relatar aos policiais que não soube identificar o modelo da moto nem as características dos suspeitos, que fugiram logo após a ação criminosa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os primeiros atendimentos no local, encaminhando o homem para a UPA de Castanhal. Seu estado de saúde não foi informado.

A polícia segue investigando o caso. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.