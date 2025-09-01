Capa Jornal Amazônia
Julgamento de Bolsonaro: que horas, onde ver ao vivo e o que acontece se ele for condenado

O ex-presidente começará a ser julgado nesta terça-feira (2) pelo Supremo Tribunal Federal (STF)

Victoria Rodrigues
fonte

Além de Jair Bolsonaro, mais sete réus também serão julgados até o dia 12 de setembro. (Foto: Carolina Antunes/ PR)

Após uma sequência de investigações sobre a tentativa de golpe de Estado realizada no dia 8 de janeiro de 2023, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) começará a ser julgado nesta terça-feira (2) pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O político está utilizando tornozeleira eletrônica desde o dia 18 de julho após ter burlado, de forma deliberada, uma das restrições impostas a ele como medida cautelar.

Nas próximas duas semanas, o julgamento de Bolsonaro será realizado pela Primeira Turma do STF, que é formada por cinco ministros, sendo eles: Alexandre de Moraes (relator que será o primeiro a votar e que terá o poder de calcular o número da pena), Cristiano Zanin, Luiz Fux, Flávio Dino e Cármen Lúcia (que poderão concordar ou discordar da sanção que será atribuída a Jair Bolsonaro).

Por que Bolsonaro está sendo julgado?

O ex-presidente começou a ser julgado após uma ação penal da Procuradoria Geral da República (PGR), que acusou Jair Messias Bolsonaro de liderar uma organização criminosa com o objetivo de impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022. Entre os documentos do processo, estão provas documentais, digitais e testemunhais, que o acusam de cinco crimes:

  • Organização criminosa armada;
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • Tentativa de golpe de Estado;
  • Dano qualificado;
  • Deterioração de patrimônio tombado.

Quais são os outros réus que também serão julgados?

Além de Jair Messias Bolsonaro, outros réus que também são ex-integrantes do governo federal, serão julgados durante os próximos dias pelo mesmo crime de tentativa de golpe de Estado. São eles:

  • Alexandre Ramagem (ex-diretor da Abin);
  • Almir Garnier (ex-comandante da Marinha);
  • Anderson Torres (ex-ministro da Justiça);
  • Augusto Heleno (ex-ministro do GSI);
  • Mauro Cid (ex-ajudante de ordens);
  • Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa);
  • Walter Braga Netto (ex-ministro da Casa Civil);

Todos os nomes citados acima também respondem pelos mesmos cinco crimes de Jair Bolsonaro, com exceção do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem, que teve a acusação de dois crimes suspensa pela Câmara dos Deputados. Logo, ele vai responder apenas pela tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada.

O que pode acontecer se Jair Messias Bolsonaro for condenado?

Após a realização das sessões de julgamento, se o ex-presidente for considerado culpado, Jair Bolsonaro pode pegar pena mínima entre 12 anos e 6 meses até a pena máxima de 43 anos de prisão. Mas esse cálculo vai depender de diversos fatores, como por exemplo: a participação no núcleo de liderança, a relevância das provas contra cada réu e os agravantes e atenuantes individuais.

Quais os dias, horários e onde assistir o julgamento?

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro será transmitido ao vivo pelos canais da TV Justiça e do STF no perfil do Youtube. As sessões iniciarão em 2 de setembro e seguirão até o dia 12 do mesmo mês, em diferentes momentos ao longo do dia. Confira as datas e horários do julgamento:

  • Dia 2 de setembro, terça-feira

Horários: das 9h às 12h e das 14h às 19h.

  • Dia 3 de setembro, quarta-feira

Horários: das 9h às 12h.

  • Dia 9 de setembro, terça-feira

Horários: das 9h às 12h e das 14h às 19h.

  • Dia 10 de setembro, quarta-feira

Horários: das 9h às 12h.

  • Dia 12 de setembro, sexta-feira

Horários: das 9h às 12h e das 14h às 19h.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)

Brasil
.
