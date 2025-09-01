Quem são os ministros do STF que vão julgar Bolsonaro e outros sete por golpe de Estado? Veja
Primeira Turma da Corte inicia nesta terça (2) julgamento do ex-presidente e outros sete réus
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será julgado a partir da manhã desta terça-feira (2) pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), responsável pela ação penal que acusa o grupo de tentativa de golpe de Estado.
A denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) foi recebida por unanimidade em março, quando Bolsonaro e outros sete passaram a responder criminalmente pelo caso.
O julgamento seguirá o rito do colegiado: o relator fará a leitura do relatório das investigações, o procurador-geral apresentará suas considerações e as defesas terão o direito de falar antes da votação.
Composição da Primeira Turma
A Primeira Turma, que vai julgar o caso, é presidida pelo ministro Cristiano Zanin e é integrada por:
- Alexandre de Moraes — relator da ação;
- Flávio Dino;
- Cármen Lúcia;
- Luiz Fux;
- Cristiano Zanin — presidente da Turma.
Rito do julgamento e ordem de votação
Alexandre de Moraes abrirá o julgamento com a leitura do relatório. Em seguida, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, fará suas considerações. Depois falarão as defesas e começará a votação.
A ordem de votação será: Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e, por fim, Cristiano Zanin, que anunciará o resultado como presidente do colegiado.
Ministros que não participam do julgamento
Os ministros André Mendonça e Kassio Nunes Marques integram a Segunda Turma e, portanto, não participam deste julgamento. O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, também não integra as Turmas.
O STF é dividido em duas Turmas para agilizar a análise dos processos; cada cadeira da Corte já está vinculada a um dos colegiados, sem escolha pessoal dos ministros.
