Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Julgamento de Bolsonaro e de demais réus exige serenidade, sem interferências, diz Barroso

Barroso lembrou que a história do Brasil sempre foi marcada por golpes e tentativas de quebra da legalidade

Estadão Conteúdo
fonte

O ministro alegou que a maioria das críticas vem de bolsonaristas. Segundo ele, Jair Bolsonaro apontou o STF como seu inimigo com ele obtendo 49% dos votos, seria surpreendente não haver "ressentimento" contra o tribunal (Foto: Foto: Fellipe Sampaio /STF)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, definiu como mais uma "missão difícil" do STF o julgamento do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) e dos demais réus do núcleo central da tentativa de golpe de Estado. Em sua avaliação, a missão deve ser cumprida "sem interferências", "venha de onde vier", referindo-se a possíveis novas retaliações do governo norte-americano.

"O papel do judiciário é julgar os casos que lhe são apresentados, compreendendo o que diz a Constituição e o que diz a legislação. Sem interferências, venha de onde vier. Estamos lá para cumprir uma missão, que é uma missão difícil, mas é também a missão de servir ao Brasil da melhor forma possível", disse ele a jornalistas durante participação em evento no Rio de Janeiro.

Barroso lembrou que a história do Brasil sempre foi marcada por golpes e tentativas de quebra da legalidade, mas considera que desde 1988 o país vive uma normalidade, apesar de sobressaltos como o episódio de 8 de janeiro. Em sua visão, "a vida democrática fluiu nesse período desde 8 de janeiro de 2023" e o País está muito próximo de "empurrar o extremismo para a margem da história".

"A democracia não é regime de consenso. Na democracia, quem ganha leva. Quem perde, pode concorrer outra vez. Polarização sempre existiu e sempre vai existir. Não é o problema. Problema é o extremismo", acrescentou o presidente do STF.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONARO

STF

JULGAMENTO

Barroso
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

eleições

Eduardo Paes tem 54,8% das intenções de voto para o governo do RJ, diz pesquisa

Na sequência, aparecem o ex-deputado federal Washington Reis (MDB), com 10,6%

01.09.25 14h13

Barroso: 7 de setembro deve ocorrer dentro da normalidade, mesmo com desenrolar de julgamento

01.09.25 13h44

'venha de onde vier'

Julgamento de Bolsonaro e de demais réus exige serenidade, sem interferências, diz Barroso

Barroso lembrou que a história do Brasil sempre foi marcada por golpes e tentativas de quebra da legalidade

01.09.25 13h43

Julgamento

Anormal seria se não houvesse tensão por causa do 8 de janeiro, diz Barroso

A Primeira Turma do STF inicia na terça-feira, 2, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

01.09.25 12h58

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

XENOFOBIA

Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses

27.08.25 15h44

LEGADO

Morre Diogo Seixas Condurú, advogado e ex-magistrado do TRE/PA

Diogo tratava um câncer no instestino

25.08.25 12h09

Assalto

Eduardo Bolsonaro associa assalto na casa de avós a Alexandre de Moraes

De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, agentes do 37º BPM (Resende) foram acionados para uma ocorrência de roubo a residência no bairro Vila Julieta

25.08.25 12h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda