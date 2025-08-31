Capa Jornal Amazônia
Às vésperas de julgamento de Bolsonaro, aliados se manifestam em condomínio

Estadão Conteúdo

Uma manifestação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) aconteceu em Brasília na tarde deste domingo, 13. Os atos contaram com pessoas caminhando e também com uma carreata.

Além do apoio a Bolsonaro, os manifestantes também fizeram críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Muitos traziam bandeiras do Brasil ou se vestiam com suas cores.

Carlos Bolsonaro (PL-RJ), vereador na cidade do Rio de Janeiro e um dos filhos do ex-presidente esteve no protesto, segundo ele, "em apoio a Jair Bolsonaro e contra as covardias cometidas contra a Constituição". Carlos ainda publicou um vídeo indicando que teria ido à manifestação sem chamar atenção, usando capacete em sua motocicleta.

A concentração inicial se deu na região da Torre de TV e, em seguida, uma carreta foi em direção à casa onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar, na região do Jardim Botânico.

"Nós viemos aqui hoje para dar uma força ao presidente Bolsonaro e espero que esse juiz tenha um pouco de senso, que o Bolsonaro não fez crime nenhum e ele julga o Bolsonaro livre no dia três. Nós estamos pedindo muito a Deus para que isso aconteça.", disse o comerciante Pedro Carlos Sérgio Alcântara.

No sábado, 30, Moraes ordenou novas medidas para reforçar a vigilância da área externa da residência de Bolsonaro. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde o início de agosto e é monitorado por tornozeleira eletrônica.

"Esperamos que ele esteja elegível, que esse processo não leve à condenação dele e que seja absolvido.", disse o aposentado Marcos, que não revelou o sobrenome.

Acusado de conspirar para permanecer no poder de forma autoritária após a derrota nas eleições de 2022 para Lula, Bolsonaro pode ser condenado a quase 40 anos de prisão.

Bolsonaro será julgado a partir desta terça

O julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus da trama golpista será realizado a partir da próxima terça-feira, 2 de setembro, com sessões agendadas em cinco dias. O processo será conduzido pela Primeira Turma do STF, composta por Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Luiz Fux. No primeiro dia serão ouvidos a Procuradoria-Geral da República e a defesa de cada um dos réus. Clique aqui para ler mais detalhes.

Palavras-chave

BOLSONARO/STF/JULGAMENTO/MANIFESTAÇÃO
