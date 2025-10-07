Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Homem morre após passar mal dentro de supermercado atacadista

Homem que fazia compras passou mal e teve parada cardiorrespiratória dentro do supermercado

Riulen Ropan
fonte

Os profissionais de saúde que atenderam a ocorrência constataram que o cliente estava em parada cardiorrespiratória. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Uma tragédia chocou clientes e funcionários de um supermercado atacadista no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, na última segunda-feira (6). Um homem que fazia compras passou mal dentro da unidade e, infelizmente, morreu no local. A identidade da vítima não foi revelada até o momento.

Atendimento imediato e fechamento da unidade

De acordo com uma nota divulgada pela equipe do supermercado, o cliente recebeu primeiros socorros imediatamente após o ocorrido. O estabelecimento acionou o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para dar continuidade ao atendimento de emergência.

Ainda em respeito à vítima e aos seus familiares, a unidade atacadista em Várzea Grande foi fechada na noite de segunda-feira.

VEJA MAIS

image Homem morre após confronto com a Rotam em Outeiro
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava armado e atirou contra os agentes, que revidaram e o atingiram

image Mototaxista suspeito de exploração sexual contra quatro adolescentes é preso em Belém
O homem foi detido na manhã desta terça-feira (7) em cumprimento a um mandado de prisão preventiva

image Dupla é presa após PC apreender 20 quilos de 'supermaconha' e submetralhadora em Moju
De acordo com a PC, os dois já vinham sendo investigados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e por suspeita de integrarem a facção criminosa Comando Vermelho

Parada cardiorrespiratória e tentativas de reanimação

Os profissionais de saúde que atenderam a ocorrência constataram que o cliente estava em parada cardiorrespiratória. Manobras de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) foram iniciadas e realizadas, mas, apesar dos esforços, o homem não resistiu e morreu.

Após a confirmação da morte, o local foi isolado pela Polícia Militar. O corpo foi encaminhado para a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), onde serão realizados os procedimentos necessários para investigação e liberação.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homem morre dentro de supermercado

parada cardiorrespiratória

supermercado atacadista
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

BRASIL

Ônibus com 55 estudantes atinge carro e pega fogo no centro de Porto Alegre

A Secretaria de Saúde de Porto Alegre informou que ao menos 12 pessoas precisaram de atendimento médico

04.10.25 15h25

Inmet emite alerta amarelo para tempestades em SP e outras regiões

02.10.25 8h33

Política

Câmara aprova por unanimidade isenção do IR a quem ganha até R$ 5 mil

Texto da proposta agora vai ao Senado

01.10.25 23h00

Brasil Sub-20 perde de Marrocos, toma 'olé' e pode ficar fora do Mundial na 1ª fase

01.10.25 22h18

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Morre jornalista José de Paiva Netto, presidente da LBV, aos 84 anos

O consolidador da Legião da Boa Vontade morreu na madrugada dessa terça-feira (7) e deixou esposa, seis filhos, netos e bisnetos

07.10.25 10h38

BRASIL

VÍDEO: Ladrão se joga de janela a 5 metros de altura e fratura o pé em meio a fuga

Criminoso tentou escapar com produtos furtados, mas acabou capturado pela PM após fratura ao pular de janela de supermercado

07.10.25 11h11

BRASIL

Alerta laranja: temperaturas devem cair em oito estados, diz Inmet

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a queda é prevista para essa terça-feira (7) em três regiões do Brasil

07.10.25 7h51

CRIME

VÍDEO: Funcionária de lotérica é flagrada furtando bilhete premiado da Mega-Sena de cliente

O crime foi registrado pelas imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento

21.01.25 21h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda