Homem morre após passar mal dentro de supermercado atacadista

Uma tragédia chocou clientes e funcionários de um supermercado atacadista no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, na última segunda-feira (6). Um homem que fazia compras passou mal dentro da unidade e, infelizmente, morreu no local. A identidade da vítima não foi revelada até o momento.

Atendimento imediato e fechamento da unidade

De acordo com uma nota divulgada pela equipe do supermercado, o cliente recebeu primeiros socorros imediatamente após o ocorrido. O estabelecimento acionou o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para dar continuidade ao atendimento de emergência.

Ainda em respeito à vítima e aos seus familiares, a unidade atacadista em Várzea Grande foi fechada na noite de segunda-feira.

Parada cardiorrespiratória e tentativas de reanimação

Os profissionais de saúde que atenderam a ocorrência constataram que o cliente estava em parada cardiorrespiratória. Manobras de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) foram iniciadas e realizadas, mas, apesar dos esforços, o homem não resistiu e morreu.

Após a confirmação da morte, o local foi isolado pela Polícia Militar. O corpo foi encaminhado para a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), onde serão realizados os procedimentos necessários para investigação e liberação.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)