Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem morre após confronto com a Rotam em Outeiro

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava armado e atirou contra os agentes, que revidaram e o atingiram

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o material apreendido pela Rotam com o suspeito ao fim da ocorrência. (Foto: Divulgação | Ascom PMPA)

Um homem, que não teve o nome divulgado, morreu em uma ação policial do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) na manhã de segunda-feira (6/10), no distrito de Outeiro, em Belém. Segundo a Polícia Militar, uma equipe da unidade realizava rondas ostensivas quando foi abordada por um morador, que não quis se identificar, e informou que um homem estaria manuseando uma arma, que parecia ser de alto poder de fogo, em frente a uma residência localizada em uma via próxima.

Os agentes solicitaram apoio de outras guarnições e organizaram um cerco para verificar a veracidade das informações. De acordo com a PM, o suspeito percebeu a aproximação das viaturas assim que elas chegaram ao local e disparou contra os militares. Houve uma troca de tiros, em que o suspeito foi atingido e socorrido para uma unidade de saúde. Contudo, ele não resistiu.

Com o suspeito foi apreendida uma espingarda, tipo escopeta calibre 20, munições do mesmo calibre e três aparelhos celulares. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO), onde o fato foi registrado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

homem morre

confronto com a rotam

outeiro
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem morre após confronto com a Rotam em Outeiro

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava armado e atirou contra os agentes, que revidaram e o atingiram

07.10.25 12h47

POLÍCIA

Agentes da Base Antônio Lemos apreendem 4 toneladas de pirarucu sem documentação fiscal no Marajó

O pescado estava em uma embarcação que saiu de Manaus, no Amazonas, com destino a Belém

07.10.25 12h19

POLÍCIA

Idosa de 94 anos morre após ser atropelada por caminhão de lixo no Marajó

A prefeitura do município lamentou o ocorrido e informou que determinou a instauração de um procedimento administrativo interno para apurar as circunstâncias do sinistro

07.10.25 11h03

POLÍCIA

PC prende homem suspeito de desmatar cerca de 11 mil campos de futebol no Pará

Segundo as autoridades, os crimes praticados pelo suspeito resultaram no desmatamento de 7.867,630 hectares de vegetação nativa na Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu

07.10.25 9h25

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

PC prende suspeito de envolvimento na morte do vice-presidente da Fiepa em Ananindeua

Segundo a PC, o homem confessou durante interrogatório que realizou o transporte dos autores do crime

07.10.25 8h34

POLÍCIA

PC prende homem suspeito de desmatar cerca de 11 mil campos de futebol no Pará

Segundo as autoridades, os crimes praticados pelo suspeito resultaram no desmatamento de 7.867,630 hectares de vegetação nativa na Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu

07.10.25 9h25

POLÍCIA

Dupla é presa após PC apreender 20 quilos de 'supermaconha' e submetralhadora em Moju

De acordo com a PC, os dois já vinham sendo investigados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e por suspeita de integrarem a facção criminosa Comando Vermelho

07.10.25 9h01

POLÍCIA

Idosa de 94 anos morre após ser atropelada por caminhão de lixo no Marajó

A prefeitura do município lamentou o ocorrido e informou que determinou a instauração de um procedimento administrativo interno para apurar as circunstâncias do sinistro

07.10.25 11h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda