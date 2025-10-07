Homem morre após confronto com a Rotam em Outeiro

Um homem, que não teve o nome divulgado, morreu em uma ação policial do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) na manhã de segunda-feira (6/10), no distrito de Outeiro, em Belém. Segundo a Polícia Militar, uma equipe da unidade realizava rondas ostensivas quando foi abordada por um morador, que não quis se identificar, e informou que um homem estaria manuseando uma arma, que parecia ser de alto poder de fogo, em frente a uma residência localizada em uma via próxima.

Os agentes solicitaram apoio de outras guarnições e organizaram um cerco para verificar a veracidade das informações. De acordo com a PM, o suspeito percebeu a aproximação das viaturas assim que elas chegaram ao local e disparou contra os militares. Houve uma troca de tiros, em que o suspeito foi atingido e socorrido para uma unidade de saúde. Contudo, ele não resistiu.

Com o suspeito foi apreendida uma espingarda, tipo escopeta calibre 20, munições do mesmo calibre e três aparelhos celulares. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO), onde o fato foi registrado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.