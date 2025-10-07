Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mototaxista suspeito de exploração sexual contra quatro adolescentes é preso em Belém

O homem foi detido na manhã desta terça-feira (7) em cumprimento a um mandado de prisão preventiva

O Liberal
fonte

Mototaxista suspeito de exploração sexual contra quatro adolescentes é preso em Belém. (Foto: Polícia Civil)

Um homem de 58 anos, que era mototaxista, foi preso pela Polícia Civil, suspeito de exploração sexual contra quatro adolescentes em Belém. O investigado foi capturado na manhã desta terça-feira (7), em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. A investigação teve início após o registro do desaparecimento de uma adolescente de 12 anos, que foi localizada na casa do suspeito.

A ação policial foi realizada por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) da Santa Casa, que cumpriu a ordem judicial expedida pelo Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém. A medida decorre de investigação que apura o crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de crianças e adolescentes.

VEJA MAIS

image Ex-estagiário é preso após invadir laboratório e esfaquear ex-companheiro dentro de empresa
A Polícia Militar do Distrito Federal (DF) apreendeu duas facas utilizadas no momento do crime

image Homem se entrega à polícia após matar companheira usando caixa de som em Novo Progresso
José Miranda de Sousa, de 50 anos, conhecido como “Neto” e “Surdo”, foi preso na manhã de domingo (5)

De acordo com a PC, as apurações iniciaram após familiares de uma menina de 12 anos registrarem o desaparecimento dela no Sistema Integrado de Localização de Crianças e Adolescentes Desaparecidos (Silcade). Após cerca de um mês de diligências, a equipe localizou a menor em uma residência pertencente ao investigado. Segundo as autoridades, o suspeito facilitava e explorava a prostituição de adolescentes.

Resgate

Em ação conjunta, as equipes da Deaca/Santa Casa e da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Data) de Belém resgataram a adolescente desaparecida. A menina estava na companhia de outras três menores, duas de 17 anos e uma de 13 anos, todas sozinhas na residência do suspeito. O investigado havia fugido do local antes da chegada das equipes policiais.

As adolescentes foram resgatadas e entregues às suas famílias, com acompanhamento do Conselho Tutelar, diante da situação de vulnerabilidade e do fato de não possuírem autorização dos responsáveis para permanecer na casa do suspeito. A investigação confirmou a exploração sexual das vítimas. O homem foi localizado posteriormente e conduzido até a unidade policial e permanece à disposição da Justiça.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

exploração sexual de crianças e adolescentes

polícia civil do pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

RESGATE

Mototaxista suspeito de exploração sexual contra quatro adolescentes é preso em Belém

O homem foi detido na manhã desta terça-feira (7) em cumprimento a um mandado de prisão preventiva

07.10.25 14h15

POLÍCIA

Homem morre após confronto com a Rotam em Outeiro

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava armado e atirou contra os agentes, que revidaram e o atingiram

07.10.25 12h47

POLÍCIA

Agentes da Base Antônio Lemos apreendem 4 toneladas de pirarucu sem documentação fiscal no Marajó

O pescado estava em uma embarcação que saiu de Manaus, no Amazonas, com destino a Belém

07.10.25 12h19

POLÍCIA

Idosa de 94 anos morre após ser atropelada por caminhão de lixo no Marajó

A prefeitura do município lamentou o ocorrido e informou que determinou a instauração de um procedimento administrativo interno para apurar as circunstâncias do sinistro

07.10.25 11h03

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

PC prende suspeito de envolvimento na morte do vice-presidente da Fiepa em Ananindeua

Segundo a PC, o homem confessou durante interrogatório que realizou o transporte dos autores do crime

07.10.25 8h34

POLÍCIA

PC prende homem suspeito de desmatar cerca de 11 mil campos de futebol no Pará

Segundo as autoridades, os crimes praticados pelo suspeito resultaram no desmatamento de 7.867,630 hectares de vegetação nativa na Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu

07.10.25 9h25

POLÍCIA

Homem morre após confronto com a Rotam em Outeiro

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava armado e atirou contra os agentes, que revidaram e o atingiram

07.10.25 12h47

POLÍCIA

Agentes da Base Antônio Lemos apreendem 4 toneladas de pirarucu sem documentação fiscal no Marajó

O pescado estava em uma embarcação que saiu de Manaus, no Amazonas, com destino a Belém

07.10.25 12h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda