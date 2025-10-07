Mototaxista suspeito de exploração sexual contra quatro adolescentes é preso em Belém

Um homem de 58 anos, que era mototaxista, foi preso pela Polícia Civil, suspeito de exploração sexual contra quatro adolescentes em Belém. O investigado foi capturado na manhã desta terça-feira (7), em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. A investigação teve início após o registro do desaparecimento de uma adolescente de 12 anos, que foi localizada na casa do suspeito.

A ação policial foi realizada por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) da Santa Casa, que cumpriu a ordem judicial expedida pelo Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém. A medida decorre de investigação que apura o crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de crianças e adolescentes.

De acordo com a PC, as apurações iniciaram após familiares de uma menina de 12 anos registrarem o desaparecimento dela no Sistema Integrado de Localização de Crianças e Adolescentes Desaparecidos (Silcade). Após cerca de um mês de diligências, a equipe localizou a menor em uma residência pertencente ao investigado. Segundo as autoridades, o suspeito facilitava e explorava a prostituição de adolescentes.

Resgate

Em ação conjunta, as equipes da Deaca/Santa Casa e da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Data) de Belém resgataram a adolescente desaparecida. A menina estava na companhia de outras três menores, duas de 17 anos e uma de 13 anos, todas sozinhas na residência do suspeito. O investigado havia fugido do local antes da chegada das equipes policiais.

As adolescentes foram resgatadas e entregues às suas famílias, com acompanhamento do Conselho Tutelar, diante da situação de vulnerabilidade e do fato de não possuírem autorização dos responsáveis para permanecer na casa do suspeito. A investigação confirmou a exploração sexual das vítimas. O homem foi localizado posteriormente e conduzido até a unidade policial e permanece à disposição da Justiça.