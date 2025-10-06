Capa Jornal Amazônia
Homem se entrega à polícia após matar companheira usando caixa de som em Novo Progresso

José Miranda de Sousa, de 50 anos, conhecido como “Neto” e “Surdo”, foi preso na manhã de domingo (5)

O Liberal

Um homem identificado como José Miranda de Sousa, de 50 anos, conhecido como “Neto” e “Surdo”, foi preso após se entregar à Polícia Militar na manhã de domingo (5), no distrito de Vila Isol, em Novo Progresso, no sudoeste do Pará. Ele confessou ter assassinado a companheira, Solene da Conceição Araújo, de 39 anos, na noite de sexta-feira (3).

De acordo com a Polícia Militar, José Miranda relatou que matou a vítima utilizando uma caixa de som e uma faca, após uma discussão. O crime teria ocorrido por volta das 23h, no mesmo distrito. Em depoimento, o suspeito afirmou que atingiu o crânio da mulher com a caixa de som e, em seguida, a golpeou com a arma branca. 

Ele alegou que o crime foi motivado por uma briga, após Solene supostamente tê-lo agredido com um tapa no rosto e o ameaçado de morte. A prisão ocorreu por volta das 5h45 da manhã de domingo, quando uma guarnição da PM, durante rondas, encontrou o suspeito vestido com uma gandola do Exército, às margens da rodovia BR-163, no km 1000.

Após a confissão, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso, onde permanece preso à disposição da Justiça. O caso é investigado como feminicídio. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC. A reportagem aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

feminicidio

novo progresso

