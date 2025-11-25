VÍDEO: Universitários protestam por banheiros neutros e mostram pedaço de 'pau'
A manifestação foi realizada algumas semanas após uma aluna de 23 anos ser presa por supostamente cometer transfobia contra aluna trans em um banheiro feminino
Diversos integrantes da comunidade acadêmica da Universidade de Brasília (UnB), no campus Darcy Ribeiro, na Asa Norte, realizavam um ato no ICC Norte, em defesa das cotas para estudantes transgênero e a favor de banheiros neutros, isto é, sem distinção de gênero no campus. Durante um dos momentos do discurso, uma jovem opina sobre a maneira de conversar com pessoas de extrema direita. As imagens do momento circulam nas redes sociais.
“Se aparecer a extrema direita no meio do caminho, qualquer pessoa que provocar, não é para falar, a gente vai resolver isso no diálogo”, afirma a jovem. Neste momento, um rapaz atrás dela levanta um pedaço de madeira com o termo “diálogo” escrito.
A manifestação foi realizada algumas semanas após uma aluna de 23 anos ser presa por supostamente cometer transfobia contra aluna trans em um banheiro feminino do ICC. O episódio ocorreu em 11 de novembro. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, a aluna trans estava no banheiro, usando o espelho, quando a estudante, do curso de agronomia, chegou e pediu que a vítima se retirasse do local.
A aluna de agronomia teria dito que a colega “não poderia estar ali por ser biologicamente homem”. Em seguida, ela teria xingado a vítima de “viadinho” e “jack”. Ofendida, a aluna trans acionou a segurança do campus, e a Polícia Militar do DF (PMDF) levou as mulheres à delegacia. O caso foi encaixado como injúria racial na forma de injúria homofóbica, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).
Na ocasião, a UnB informou que acompanha de forma responsável o caso.
