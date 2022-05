Vereadora é vítima de transfobia e racismo

A vereadora do Rio de Janeiro Benny Briolly, do Psol, acusou o deputado estadual Rodrigo Amorim (PTB) de ataques transfóbicos e racistas. Em sessão ordinária na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) ocorrida na última terça-feira, 17, o parlamentar se referiu à vereadora no gênero masculino e a chamou de “aberração da natureza”.

Benny é a primeira vereadora trans eleita no estado do Rio de Janeiro.



Durante a sessão, ele disse que “tem lá em Niterói um ‘boizebu’, que é uma aberração da natureza aquele ser que está ali. Um vereador homem, pois, nasceu com pênis e testículos, portanto é homem.”



A vereadora informou que vai registrar queixa na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi). Ela também solicitou à executiva estadual do Psol que seja protocolada uma denúncia contra o parlamentar no Conselho de Ética da Alerj.