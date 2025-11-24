Chuvas intensas provocam estragos e alagamentos em 33 cidades de Santa Catarina

As fortes chuvas que atingem Santa Catarina desde o último sábado (22) continuam causando prejuízos e transtornos em diversas regiões do estado. Até a tarde desta segunda-feira (24), a Defesa Civil registrava pelo menos 33 municípios afetados, com 406 casas danificadas e 148 pessoas desalojadas, que precisaram deixar suas residências para buscar abrigo com familiares ou amigos.

O fenômeno climático provocou alagamentos, deslizamentos e interdições de vias. Em Luiz Alves, no Vale do Itajaí, uma das cidades mais afetadas, diversos bairros ficaram completamente tomados pela água. Segundo a Defesa Civil, o município registrou 180,2 milímetros de chuva em 24 horas, o maior volume do estado no período. Em apenas três horas, choveu o previsto para uma semana inteira.

A gravidade da situação levou à suspensão das aulas nos períodos da tarde e noite, além do fechamento do posto de saúde do bairro Canoas. A prefeitura também montou um abrigo para receber moradores em caso de necessidade.

Cidades como Ibirama, Petrolândia e Lontras, no Vale do Itajaí, e Massaranduba, no Norte do estado, decretaram situação de emergência. Outros municípios (entre eles Seara, Rio das Antas, Cunha Porã e Fraiburgo, no Oeste; Vitor Meireles, no Vale; e Balneário Barra do Sul, no Litoral Norte) avaliam adotar a mesma medida.

No Norte catarinense, Joinville registrou diversos pontos de alagamento na manhã desta segunda-feira. Por volta das 7h, ao menos quatro bairros apresentavam vias interditadas. O número de desabrigados chegou a oito.

A instabilidade climática alcançou estados vizinhos. No Paraná, moradores de Guarapuava relataram pedras de granizo do tamanho de ovos de galinha, que causaram danos em casas e veículos. Já no Rio Grande do Sul, ao menos 150 pessoas ficaram feridas após uma forte tempestade atingir Erechim.

A Defesa Civil de Santa Catarina segue monitorando as áreas de risco e orienta a população a evitar locais alagados e ficar atenta a qualquer movimentação de terra. A previsão ainda indica possibilidade de chuvas ao longo dos próximos dias.