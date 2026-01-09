Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Chefe investigado por racismo e briga com funcionárias comemorou 'embranquecimento' da equipe

O suspeito é acusado de enviar áudios e mensagens com teor ameaçador e publicado imagens das vítimas com conteúdo racista

Gabrielle Borges
fonte

Homem celebrou "embraquecimento" da equipe em rede social (Reprodução/Redes Sociais)

O que deveria ser um dia comum de serviço no Centro Empresarial Iguatemi, um dos prédios comerciais mais movimentados de Salvador, terminou em um episódio de violência e racismo de um patrão contra duas funcionárias.

O fato ocorreu na última terça-feira (06), mas ainda está repercutindo nas redes sociais, principalmente após uma publicação de teor racista ter circulado na web no decorrer da semana. Tudo começou quando uma briga na recepção do prédio comercial deixou pelo menos duas mulheres feridas.

VEJA MAIS

image SBT se pronuncia após Ludmilla recusar homenagem e acusar emissora de 'dar voz' ao racismo


image Quem é a editora da TV Globo presa por racismo no Rio? Saiba mais sobre o caso
Em nota, a emissora informou que a jornalista já não faz mais parte do quadro de funcionários da empresa


image Mulher é presa por racismo em bar no Dia da Consciência Negra
A autora do crime passou a noite na carceragem e foi solta logo após a audiência de custódia


 

O incidente foi registrado em vídeo e as vítimas foram identificadas como Mônica Freitas e Naiane Ferreira, cujas imagens aparecem em vídeos que circulam nas redes sociais.

Mônica e Naiane trabalharam por pouco mais de um ano em um estabelecimento pertencente ao empresário Adalberto Argolo, acusado de racismo e lesão corporal. Segundo os relatos apresentados pelas vítimas, durante o período de vínculo empregatício elas teriam sido alvo constante de ameaças por parte do homem.

Comemoração ao "embranquecimento" da equipe

De acordo com os depoimentos, a agressão física teria sido o ponto culminante de uma sequência de perseguições. O suspeito é acusado de enviar áudios e mensagens com teor ameaçador por meio do WhatsApp. Além disso, há denúncias de que ele teria publicado imagens das vítimas com conteúdo racista em redes sociais.

Publicações feitas em dezembro de 2025 passaram a integrar o conjunto de provas da denúncia. Nas postagens, o investigado comparava as equipes das confraternizações de 2024 e 2025 e afirmava que o nível da empresa teria aumentado após a fotografia ter “clareado”, declaração interpretada pelas vítimas como um ato explícito de racismo.

O caso foi registrado e é investigado como lesão corporal pela Central de Flagrantes de Salvador. O suspeito, no entanto, afirma que tanto os vídeos quanto as fotos divulgadas teriam sido editados.

Em nota, a administração do centro empresarial declarou repúdio a qualquer forma de violência, especialmente contra mulheres, e classificou o episódio como um caso isolado. O condomínio informou ainda que segue à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos necessários ao inquérito

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

racismo

chefe é acusasdo de racismo

crime de racismo

Salvador

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Lula e Sheinbaum rejeitaram 'divisão ultrapassada do mundo em zonas de influência'

08.01.26 21h22

BRASIL

Careca do INSS mandou entregar encomenda em apartamento alugado por Lulinha

A Polícia Federal apura se o filho do presidente Lula seja sócio oculto do lobista

08.01.26 9h03

BRASIL

Menino de 8 anos é encontrado com vida após quatro dias desaparecido no Maranhão

O governador do estado, Carlos Brandão, disse que as buscas seguem intensas pelas outras duas crianças que ainda não foram localizadas

07.01.26 17h36

Brasil classifica captura de Maduro pelos EUA como sequestro em reunião da OEA

07.01.26 10h23

MAIS LIDAS EM BRASIL

VIRALIZOU

Marido de influencer desaparece e surge casado com outra mulher na Europa; entenda o caso

Após mais de 10 anos de casamento, o companheiro de Maria Fernanda Magnani a deixou para viver com garota de programa com quem se relacionou entre 2022 e 2023, conforme relato da influenciadora

09.01.26 12h54

PLATAFORMA

BNDES aprovou R$ 352,6 milhões no programa Mais Inovação no Pará

Banco lança plataforma de acompanhamento do programa Mais Inovação Painel permite acompanhar avanços do programa desde janeiro de 2023

10.01.26 9h47

fatalidade

Homem morre após cair de escada em shopping

A Polícia Militar confirmou o acidente e informou que o caso foi levado para o 78°DP (Jardins)

09.01.26 21h02

BRASIL

Anvisa recolhe lote de molho de tomate com pedaços de vidro; saiba qual é

A medida foi adotada após um alerta emitido pelo sistema europeu RASFF (Sistema de Alerta Rápido para Alimentos e Rações), que identificou risco grave

08.01.26 9h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda