Polícia

Polícia

Dupla é presa após PC apreender 20 quilos de 'supermaconha' e submetralhadora em Moju

De acordo com a PC, os dois já vinham sendo investigados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e por suspeita de integrarem a facção criminosa Comando Vermelho

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra um policial civil de costas próximo ao local onde os suspeitos foram detidos (à esquerda) e todo o material confiscado após a prisão da dupla (à direita). (Foto: Divulgação | PCPA)

Welkson Correa Borges, de 27 anos, e Jackeline Nunes de Azevedo, 28, foram presos na tarde de segunda-feira (6/10), em Moju, região nordeste do Pará, após a Polícia Civil apreender 20 quilos de skunk, a “supermaconha”, e também uma submetralhadora. De acordo com a PC, os dois já vinham sendo investigados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e por suspeita de integrarem a facção criminosa Comando Vermelho.

Inicialmente, os agentes receberam denúncias anônimas que relataram a existência de um ponto de comercialização de entorpecentes em um condomínio que fica no município. Com isso, agentes da Delegacia de Moju se deslocaram até o local e verificaram uma intensa movimentação suspeita no local, que confirmou os indícios da prática criminosa.

A PC então foi até o apartamento onde estaria ocorrendo o tráfico de drogas e surpreendeu os dois suspeitos. No imóvel, os policiais encontraram uma submetralhadora 9mm com um carregador e 15 munições intactas; cerca de 20,3 kg de “supermaconha”; duas balanças de precisão; um caderno contendo anotações da contabilidade do possível tráfico; e um celular.

Jackeline e Welkson receberam voz de prisão e foram conduzidos à unidade policial, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. A dupla segue à disposição do Poder Judiciário.

O que é o skunk e seus efeitos?

Também conhecida como supermaconha, o skunk age como uma substância psicoativa de ação perturbadora do sistema nervoso central e tem uma concentração mais forte de THC (Tetra-hidro-canabidinol), substância psicoativa que age alterando os níveis de serotonina e de dopamina, hormônios ligados às sensações de prazer e satisfação no cérebro.

Ela é produzida a partir de uma espécie de cannabis sativa híbrida, resultado de cruzamentos de espécies diferentes de plantas do mesmo gênero. Criada em laboratório, a droga pode ter efeito até 10 vezes mais potente do que a maconha comum.

