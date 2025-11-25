Explosão em subestação de energia no Ministério da Igualdade Racial deixa feridos
Ao todo, 27 pessoas receberam atendimento no local
Uma explosão em uma subestação de energia localizada no Ministério da Igualdade Racial, no Bloco C da Esplanada dos Ministérios, provocou a evacuação do prédio na manhã desta terça-feira (25). O incidente ocorreu por volta das 10h, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).
VEJA MAS
Segundo o CBMDF, um trabalhador sofreu queimaduras em aproximadamente 60% do corpo e foi encaminhado em estado grave para atendimento médico. Outras duas pessoas apresentaram sinais de intoxicação por inalação de fumaça. Ao todo, 27 pessoas receberam atendimento no local, sendo posteriormente encaminhadas a hospitais da região conforme a gravidade de cada caso.
Servidores do ministério deixaram o edifício com auxílio das equipes de resgate, que atuaram rapidamente para isolar a área e controlar os riscos associados ao incidente.
Ainda não há informações sobre a causa da explosão. As equipes permanecem no local realizando procedimentos de segurança e suporte às vítimas.
Com informações do Metrópoles
Em atualização
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA