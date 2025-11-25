Explosão em subestação de energia no Ministério da Igualdade Racial deixa feridos

Uma explosão em uma subestação de energia localizada no Ministério da Igualdade Racial, no Bloco C da Esplanada dos Ministérios, provocou a evacuação do prédio na manhã desta terça-feira (25). O incidente ocorreu por volta das 10h, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).

VEJA MAS

Segundo o CBMDF, um trabalhador sofreu queimaduras em aproximadamente 60% do corpo e foi encaminhado em estado grave para atendimento médico. Outras duas pessoas apresentaram sinais de intoxicação por inalação de fumaça. Ao todo, 27 pessoas receberam atendimento no local, sendo posteriormente encaminhadas a hospitais da região conforme a gravidade de cada caso.

Servidores do ministério deixaram o edifício com auxílio das equipes de resgate, que atuaram rapidamente para isolar a área e controlar os riscos associados ao incidente.

Ainda não há informações sobre a causa da explosão. As equipes permanecem no local realizando procedimentos de segurança e suporte às vítimas.

Com informações do Metrópoles

Em atualização