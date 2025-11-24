STF forma maioria para manter prisão preventiva de Jair Bolsonaro

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta segunda-feira (24), para manter a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin acompanharam o voto do relator, Alexandre de Moraes, que determinou no sábado (22) a conversão da prisão domiciliar em preventiva.

Bolsonaro está detido desde o fim de semana e ocupa uma sala da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A decisão de Moraes foi tomada após o ex-presidente tentar violar a tornozeleira eletrônica horas depois de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), convocar uma vigília religiosa em frente à residência onde o ex-presidente cumpria prisão domiciliar.

Durante a audiência de custódia realizada no domingo (23), Bolsonaro afirmou que tentou danificar o equipamento em meio a um surto provocado por medicamentos psiquiátricos e negou qualquer tentativa de fuga. Mesmo assim, Moraes destacou que o ex-presidente admitiu ter inutilizado a tornozeleira, o que, segundo o ministro, configura falta grave e descumprimento das medidas cautelares impostas.

Com a maioria formada, a decisão do relator deve ser confirmada pelo colegiado. A Primeira Turma é composta pelos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux. Os demais votos ainda devem ser publicados ao longo da sessão no plenário virtual.