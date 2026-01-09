Capa Jornal Amazônia
Ex-deputado Douglas Garcia troca socos com manifestantes na Faculdade de Direito da USP

Garcia foi ao local acompanhado do vereador paulistano Rubinho Nunes e do vereador de Vinhedo Malcon Mazzucatto

Redação O Liberal com informações da AE

Um protesto contra o PL da Dosimetria terminou em confusão nesta quinta-feira (8), na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), no centro da capital paulista.

O ex-deputado estadual e atual suplente de vereador em São Paulo, Douglas Garcia, se envolveu em uma altercação com manifestantes presentes no local.

O ato foi realizado na data para relembrar os três anos da invasão e vandalismo às sedes dos Três Poderes em Brasília, ocorrido em 8 de janeiro de 2023.

Entenda a confusão com Douglas Garcia

Garcia compareceu ao local acompanhado do vereador paulistano Rubinho Nunes e do vereador de Vinhedo Malcon Mazzucatto, ambos do União Brasil. O ex-deputado tentava gravar vídeos, provocando os manifestantes.

Em certo momento, os ânimos se exaltaram e Garcia foi expulso escadaria abaixo, sob gritos de "recua, fascista". A camisa do ex-parlamentar foi rasgada durante o incidente.

No andar térreo, Garcia trocou socos com alguns militantes de esquerda. O próprio ex-deputado divulgou um vídeo do ocorrido em suas redes sociais, alegando legítima defesa após ter sido agredido.

Rubinho Nunes negou ter cometido agressões em declaração à Folha de S.Paulo. Mazzucatto também publicou um vídeo mostrando troca de empurrões com os manifestantes.

O PL da Dosimetria foi vetado pelo presidente Lula nesta quinta-feira (8), após ter sido aprovado no Congresso em 2025.

Histórico político de Douglas Garcia

Garcia foi eleito deputado estadual em 2018 pelo PSL, partido do então presidente Jair Bolsonaro. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, ele defendeu posições conservadoras, contrárias ao aborto, ao desarmamento e à "ideologia de gênero".

Antes de sua eleição, Garcia foi líder do grupo conservador Direita São Paulo e criou um bloco de carnaval em homenagem a Carlos Alberto Ustra, torturador do regime militar.

Em 2020, foi expulso do PSL por violar o código de ética do partido, ao praticar atividades políticas contrárias ao regime democrático. Ele já havia sido suspenso anteriormente pela disseminação de notícias falsas e ataques às instituições democráticas.

Em 2022, Garcia tentou uma vaga como deputado federal, obtendo pouco mais de 24 mil votos, sem ser eleito. Em 2024, ele recebeu 9 mil votos para o cargo de vereador em São Paulo, conquistando uma vaga de suplente.

Em suas redes sociais, o ex-deputado publica constantemente vídeos em que comparece a manifestações de esquerda para confrontar os participantes.

Palavras-chave

DOSIMETRIA

PL

USP

Faculdade

Direito

Douglas Garcia
Política
