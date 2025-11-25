Bolsonaro recebe visitas de Flávio e Carlos na Superintendência da Polícia Federal em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu, na manhã desta terça-feira (25), a visita dos filhos Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio de Janeiro, e Carlos Bolsonaro, vereador no mesmo estado. Os encontros ocorreram na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde Bolsonaro está preso preventivamente desde sábado (22), por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

As visitas foram realizadas separadamente, com duração máxima de 30 minutos para cada filho, conforme autorizado por Moraes. Flávio e Carlos não falaram com a imprensa ao chegar; na saída, o senador fez breves comentários sobre a situação do pai, sem entrar em detalhes.

A decisão que permite as visitas foi assinada pelo ministro ainda no domingo (23). Além dos dois filhos, Jair Renan Bolsonaro, vereador em Balneário Camboriú, também teve a entrada autorizada e deve visitar o pai na quinta-feira (27), no mesmo intervalo de 9h às 11h.

Bolsonaro foi detido após violar a tornozeleira eletrônica, admitindo ter usado um ferro de solda para danificar o equipamento. Durante audiência de custódia, alegou ter passado por um período de “paranoia” entre sexta-feira (21) e sábado (22). A Primeira Turma do STF manteve a prisão preventiva por unanimidade.

No domingo, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro visitou o marido por cerca de 1h50. Registros feitos pela imprensa mostraram o ex-presidente circulando em um corredor interno da superintendência pouco depois da saída dela. Segundo informações repassadas pela defesa, Bolsonaro estaria enfrentando um quadro de confusão mental após o uso combinado de medicamentos.

A médica responsável pelas prescrições também esteve na unidade para esclarecer pontos levantados pelo STF, que havia determinado que a defesa explicasse, em até 24 horas, a tentativa de remoção da tornozeleira — um dos fatores que embasaram a prisão.

O ex-presidente está alojado em uma sala especial de aproximadamente 12 m², equipada com cama, frigobar e ar-condicionado. Moraes determinou ainda que Bolsonaro receba atendimento imediato da equipe médica da Polícia Federal em caso de intercorrências e autorizou visitas da equipe de saúde pessoal do ex-presidente sem necessidade de autorização judicial prévia.