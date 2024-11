Enem 2024: gabarito oficial é divulgado pelo Inep; confira as respostas e saiba como acessar

Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 já podem acessar o gabarito oficial das provas realizadas nos dias 3 e 10 de novembro. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta quinta-feira (14) os gabaritos e os Cadernos de Questões no portal oficial, adiantando a data prevista para o dia 20 de novembro.

📝 Com o material, os estudantes podem verificar quantas questões acertaram, embora a nota final, calculada pela Teoria de Resposta ao Item (TRI), só será divulgada no dia 13 de janeiro de 2025. O conteúdo, disponível no portal do Inep, está separado pelas cores dos cadernos de prova – verde, cinza, azul e amarelo – e pelo dia de aplicação, facilitando a consulta das respostas.

Uma questão da prova de ciências da natureza foi anulada. A questão de física, sobre a eficiência energética de uma cafeteira elétrica, não será considerada na pontuação dos candidatos. No caderno verde, ela aparece como a questão 124; no caderno cinza, é a questão 100; no azul, 129; e no amarelo, 102.

✍️ O Enem 2024 contou com mais de 4,3 milhões de inscritos em todo o país. No primeiro domingo, os candidatos responderam às questões de linguagens, ciências humanas e escreveram uma redação com o tema “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. No segundo dia, foram aplicadas as provas de matemática e ciências da natureza.

