Lula visita o Inep para acompanhar prova do Enem neste domingo

O presidente Luís Inácio Lula da Silva acompanha a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo, (03), na sala de monitoramento do instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em Brasília. As provas serão iniciadas em todo o Brasil pontualmente às 12h.

VEJA MAIS:

Em sua visita à sede do Inep, Lula é acompanhado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e também de Manuel Palacios, presidente do Inep.

Nas redes sociais, Lula publicou mensagens de apoio aos alunos que realizarão a prova do Enem. "É muito importante que vocês, meninos e meninas, levantem de bom humor, vocês já estudaram, então é só ir com o coração aberto, com muita fé em Deus e sabendo que, vocês, se passarem, transformarão no maior orgulho, que vocês já são – do pai e da mãe de vocês. Um beijo no coração, força e que Deus os abençoe”, escreveu o presidente.