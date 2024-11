Enem 2024: veja quando o Inep vai divulgar o 'espelho' da redação

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 agora aguardam pelo resultado final, com as notas individuais. Muitos também esperam pela divulgação da correção detalhada da redação, chamada de "espelho". O documento oferece um olhar detalhado sobre os textos acerca do tema "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil"

Esse espelho divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) não serve para revisão ou alteração da nota. O documento é apenas uma opção para o candidato avaliar sua redação conforme os critérios estabelecidos.

O edital do Enem 2024 não especifica uma data exata para a divulgação. No documento, o Inep afirma que a data ainda será revelada posteriormente. Após a divulgação, os candidatos deverão acessar o espelho da redação por meio da "Página do Participante", no site do próprio Inep.