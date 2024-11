Maioria dos inscritos comparece ao Enem 2024, com abstenção de 26,6%

Neste domingo (03/11), o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) reuniu 74,3% dos 4,5 milhões de inscritos em todo o país, de acordo com informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). A abstenção foi de 26,6%, abaixo do índice registrado em 2022, quando 28,1% dos 3,9 milhões de inscritos não compareceram. A menor adesão da última década ocorreu em 2020, quando a pandemia elevou a abstenção para o recorde histórico de 51,5%.

Durante a coletiva de imprensa, o ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Inep, Manuel Palácios, destacaram os dados atualizados logo após o encerramento da prova, que ocorreu às 19h.

"Não houve nenhuma intercorrência grave durante todo dia, mas ocorreram algumas ocorrências de eliminação de participantes", declarou o ministro da Educação.

No Pará, o percentual de concluintes do Ensino Médio público inscritos no Enem saltou de 52,2% em 2023 para 100% neste ano.

No balanço geral do Inep, além da abstenção, foram registradas 4.999 eliminações e 689 ocorrências logísticas. Neste primeiro dia, os candidatos enfrentaram questões de linguagens (português e inglês/espanhol), ciências humanas e uma redação.

A segunda etapa do exame está prevista para o próximo domingo (10), com provas de matemática e ciências da natureza, encerrando o processo seletivo que abre portas para o ingresso em instituições de ensino superior em todo o Brasil.