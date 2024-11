Enem 2024 tem questão sobre o Círio de Nazaré; veja a resposta correta

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado neste domingo (3), apresentou uma questão sobre o Círio de Nazaré, festa religiosa que acontece anualmente em Belém do Pará. Na primeira etapa do exame, os estudantes responderam questões sobre Linguagens, Ciências Humanas, além da Redação, que apresentou o tema "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil".

Na questão, enumerada em um dos cadernos como 55, o Enem faz uma contextualização histórica sobre o Círio. Em seguida, cita a primeira vez em que a procissão aconteceu, no ano de 1793, há mais de 200 anos. Veja:

Questão sobre o Círio de Nazaré (Foto/Divulgação)

Qual a resposta correta?

De acordo com o historiador Tiago Nobre, a alternativa correta é a letra B: registro de bens culturais de natureza imaterial. Confira a questão comentada pelo profissional:

"O Círio é um elemento muito importante da cultura católica na região norte, sendo também uma manifestação cultural que vai do micro ao macro. É a segunda maior manifestação religiosa de cunho católico no mundo inteiro, e não tendo completo conhecimento da sua magnitude de alcance. Mas podemos ressaltar a importância dos elementos regionais, históricos e sincréticos da realização. As cores, as fitas, a corda, as procissões fluviais, as comidas típicas e a diversidade étnica mostram que o sagrado se mistura com o regional, dando uma singularidade amazônida com elementos materiais, mas ressaltando o patrimônio imaterial da festividade católica.", explica o professor.

O historiador e cientista da religião Márcio Neco também aponta a alternativa B como correta. "Por ser o Círio uma festa que transcende a religiosidade e está enraizado na cultura do povo paraense, este passa a ser um bem de natureza imaterial, pois se expressa em forma de ritos, celebrações e fazeres do povo paraense", destaca.

O gabarito oficial será divulgado somente no dia 20 de novembro, conforme informou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).